Carlos Alcaraz - Ben Shelton: Hora y dónde ver el US Open 2026 en directo por televisión y online

Carlos Alcaraz sigue cumpliendo objetivos y ya está en cuartos de final. El murciano firmó un partido excelente ante Tommy Paul para dejar en el olvido de todo el mundo sus más de cuatro meses alejado de las pistas y ahora buscará su pase a semifinales ante Ben Shelton.

El partido será otra prueba de fuego para un Alcaraz que está ofreciendo su mejor versión en su regreso a las canchas tras más de cuatro meses lesionado. Las dudas que existían sombre cómo respondería su muñeca derecha fueron disipadas este domingo por el pupilo de Samu López, quien ofreció un verdadero espectáculo con su drive para abrasar a un Paul que se tuvo que rendir ante la potencia del español.

Un rival exigente para el tenista español ante el número nueve mundial y octavo cabeza de serie del cuadro, que se deshizo de Stefanos Tsitsipas en la ronda de octavos. Shelton ha cedido los tres precedentes con el murciano, el último de ellos en los octavos de Roland Garros 2025. El estadounidense viene en forma como lo demuestra su título en el Masters 1000 de Montreal en el inicio de la gira americana de pista dura. Su mejor resultado en el cuarto grande del calendario fueron las semifinales de 2023

Alcaraz durante el partido con Tommy Paul / US Open

Carlos Alcaraz jugará este martes por quinta vez unos cuartos de final del US Open, antes lo hizo en 2021, 2022, 2023 y 2025. Solo falló a su cita en 2024 con aquella dolorosa derrota ante Botic van de Zandschulp en la segunda ronda de 2024.

Horario del partido

El partido de cuartos del US Open entre Carlos Alcaraz y Ben Shelton se disputará este martes 8 de septiembre en la central Arthur Ashe, del Billie Jean King Tennis Center, en la sesión nocturna, en un horario todavía por confirmar.

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Dónde ver por televisión y online

El partido entre Carlos Alcaraz y Ben Shelton de los cuartos del US Open se podrá ver en Movistar+. El partido de Alcaraz en los cuartos de final, así como los de hipotéticas rondas posteriores, serán emitidos en el dial 7 o #Vamos, reservados para los cruces más importantes, mientras que el resto de enfrentamientos también serán ofrecidos a través del paquete Deportes+.También podrás seguir la última hora y todo lo que ocurra en el encuentro a través de Superdeporte.es