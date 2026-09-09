El BBVA Open Internacional de Valencia cambia comida por entradas en colaboración con el Banco de Alimentos

Del lunes 14 al miércoles 16 de septiembre, y durante todo el día, cada persona que entregue 5 kilos de alimentos no perecederos en la entrada del Sporting Club de Tenis recibirá a cambio una entrada para disfrutar de toda la jornada de tenis del BBVA Open Internacional de Valencia. Los alimentos recogidos se destinarán íntegramente al Banco de Alimentos de Valencia.

La iniciativa busca convertir el arranque del cuadro principal en una gran recogida de alimentos para las familias en situación de vulnerabilidad de la provincia, al tiempo que acerca el tenis profesional femenino a un público más amplio.

Entrada solidaria / SD

La mecánica es sencilla: basta con acudir al acceso del torneo con una bolsa de al menos 5 kilos de productos duraderos y canjearla en el punto de recogida por una entrada de día, válida para todos los partidos de esa jornada.

Como recomendación, el Banco de Alimentos sugiere priorizar productos básicos como legumbres, arroz, pasta, conservas, aceite, leche o alimentos infantiles, aunque se aceptará cualquier alimento no perecedero.

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Los tres días de la acción coinciden con las primeras rondas del cuadro principal, en las que se podrá ver en pista a jugadoras del Top 100 mundial como Oksana Selekhmeteva, a tenistas de amplia trayectoria en el circuito como Clara Burel o Rebeka Masarova y a una nutrida representación española encabezada por Marina Bassols, Andrea Lázaro y la valenciana Leyre Romero.