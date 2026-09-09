El gran golpe para Alcaraz tras caer en el US Open: así queda el ranking ATP

Carlos Alcaraz se despidió del US Open 2026 en cuartos de final al caer en un partido agónico ante Ben Shelton. El tenista murciano se dejó el alma en la pista, pero terminó sucumbiendo en el supertiebreak del quinto set, diciendo adiós a su sueño de ganar en Nueva York el octavo título de Grand Slam. Una derrota que tiene consecuencias importantes en el ranking ATP.

Y es que al defender el título cosechado el pasado año, el español pierde la friolera de 1.600 puntos en la clasificación oficial, quedándose con 5.560 puntos y viéndose muy lejos del top-2. De hecho, Zverev le saca ya más de 2.500 puntos y podría ampliar esa renta si sigue avanzando en el US Open. El sueño de recuperar a corto plazo el número 1 se esfuma por completo para un Carlos que debe empezar a mirar más biena otros rivales que vienen por detrás.

Es el caso de su verdugo, Ben Shelton, que podría situarse muy cerca de él si se mete en la final o gana el torneo. En caso de salir campeón en Flushing Meadows, el estadounidense se ubicaría a 180 puntos, mientras que si se llega a la final se quedaría a 870 puntos. Una auténtica lástima para un Alcaraz que no puede reprocharse nada y que se dejó el alma por conseguir un triunfo que se le ha escapado por pequeños detalles.

Noticias relacionadas

US Open: Carlos Alcaraz - Ben Shelton. / CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH / EFE

El objetivo de Alcaraz

Tendrá ahora unos meses interesantes el murciano por delante, en los que intentará buscar otro gran título en Shanghái y París, aunque su gran reto serán las ATP Finals. Son tres plazas en la que nunca ha conseguido reinar, por lo que debe rearmarse moralmente cuanto antes de esta derrota para pensar ya en estos objetivos. Duro varapalo a nivel moral esta derrota en el US Open 2026 para un Carlos Alcaraz que sufre las consecuencias en el ranking ATP.