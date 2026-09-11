El BBVA Open Internacional de Valencia completa su cuadro principal con cuatro Wild Cards

El BBVA Open Internacional de Valencia, único torneo WTA de la Comunitat Valenciana, se encuentra a las puertas de iniciar su undécima edición, que se disputará del 13 al 20 de septiembre en el Sporting Club de Tenis.

En la jornada previa se han confirmado las wild cards que completarán el cuadro principal: Carlota Martínez, María García Cid, Charo Esquiva y Alicia Herrero. Las cuatro son tenistas españolas, en línea con la apuesta que el torneo mantiene desde su nacimiento por el talento nacional y, muy especialmente, por el valenciano.

Carlota Martínez y Charo Esquiva repiten invitación tras haber formado parte del cuadro en la pasada edición. Esquiva, que en su día se convirtió en la jugadora más joven en disputar el certamen, vuelve a Valencia con un año más de experiencia en el circuito profesional. Junto a ellas, María García Cid y Alicia Herrero tendrán la oportunidad de medirse a jugadoras del circuito internacional en un torneo de categoría WTA 125.

Las invitaciones para la fase previa han recaído en Neus Torner y en Lucía Cortez. Con ello, el BBVA Open Internacional de Valencia refuerza su papel de escaparate para las jugadoras que dan sus primeros pasos hacia el tenis profesional, tendiendo un puente entre la base y el circuito WTA.

Jugadoras situadas en el Top 100 del ranking mundial

El torneo ya confirmó la inscripción de jugadoras situadas en el Top 100 del ranking mundial, como Oksana Selekhmeteva, primera cabeza de serie, así como de tenistas que han ocupado puestos de privilegio en la clasificación mundial como la francesa Clara Burel, la suiza Rebeka Masarova, la eslovena Veronika Erjavec y la polaca Katarzyna Kawa.

Además, el BBVA Open Internacional de Valencia vuelve a apostar con fuerza por el tenis femenino español. Entre las jugadoras nacionales ya inscritas destacan Marina Bassols, Andrea Lázaro, la valenciana Leyre Romero, Guiomar Maristany, Ángela Fita, Irene Burillo, Ane Mintegi y Ariana Geerlings, que consolidan la presencia española en el cuadro principal y reafirman su compromiso con el desarrollo del talento local.