Los planes de Alcaraz: el calendario hasta el final del 2026

Nuevos objetivos y retos para Carlos Alcaraz. En el US Open, el tenista murciano ha regresado a la competición demostrando que ha vuelto al circuito a un gran nivel. Pese a su eliminación y sus consecuencias en la clasificación ATP, el de El Palmar está satisfecho con su regreso a las pistas. Reencontrarse con la sensación de competir al máximo nivel y mostrar un tenis de muchos quilates después de estar casi cinco meses parado por lesión ha sido una gran noticia para un hombre que tiene el calendario cargado en lo que resta de temporada, así como numerosos y muy importantes objetivos.

La muñeca ha respondido perfectamente a la exigencia de retomar la competición en un Grand Slam y esa es la mejor noticia posible para Carlos Alcaraz, que pondrá rumbo a Murcia para descansar unos días y retomar los entrenamientos con energías renovadas y la seguridad que otorga haber pasado una auténtica prueba de fuego.

No haberse resentido de su lesión en el US Open 2026 supone un impulso moral para el español de cara a los dos últimos meses y medio de competición que tiene por delante. El hecho de haberse perdido dos Grand Slams y 4 Masters 1000 hace que llegue a los últimos eventos del año mucho más fresco a nivel físico y mental de lo que es habitual.

Así será el calendario

Laver Cup: del 25 al 27 de septiembre, en Londres

ATP 500 Tokio: del 30 de septiembre al 6 de octubre

ATP Masters 1000 Shanghái: del 7 al 18 de octubre

Six Kings Slam: del 21 al 24 de octubre, en Riad

ATP Masters 1000 París: Del 2 al 8 de noviembre

ATP Finals: del 15 al 22 de noviembre, en Turín

¿Finales Copa Davis?: del 23 al 29 de noviembre, en Bolonia

US Open: Carlos Alcaraz - Ben Shelton. / BRIAN HIRSCHFELD / EFE

Son muchos los compromisos que tiene por delante Carlos Alcaraz, existiendo tan solo la duda de si se pondría a disposición de David Ferrer para las Finales Copa Davis en caso de que España logre el billete a Bolonia, algo para lo que necesita vencer a domicilio a Chile en el fin de semana del 18 al 20 de septiembre.

Estará en las ATP Finals

Respecto a su participación en las ATP Finals 2026, la tiene asegurada ya que, aunque sufriera una debacle y saliera de los ocho primeros puestos, su condición de campeón de Grand Slam este año le garantiza una plaza con quedar entre los 20 mejores del curso.

La situación actual de Carlos le permite no otorgar una especial relevancia al ranking ATP, habiendo perdido toda opción real de luchar por el número 1 a final de año y estando clasificado para las ATP Finals. Pero está claro que puede ver incrementado su casillero de forma notoria si es capaz de competir a buen nivel ya que solo defiende 1.510 puntos.

La mayoría de ellos, 1.000, corresponde a su actuación en las ATP Finals del pasado año, mientras que los otros 500 son del título en Tokio. Tanto en Shanghái, donde no participó, como en París, tiene el murciano la opción de encontrar buenos torneos para sumar puntos este año.

Shelton derrota a un heroico Alcaraz en el US Open / sd

Shanghái y París, grandes objetivos

Alcaraz tendrá la oportunidad de conquistar grandes torneos en los próximos meses, con la motivación que eso puede suponer para el murciano, que nunca ha podido llegar en plenitud de condiciones físicas y anímicas a este tramo de curso.

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Por eso, esta temporada se antoja una oportunidad única para reinar en los Masters 1000 de Shanghái y París, dos de los tres que le faltan por ganar (el otro es Cincinnati). Sin embargo, el objetivo más ilusionante serán las ATP Finals, una cita de gran prestigio y repercusión en la que Alcaraz desea reinar.