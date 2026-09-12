El BBVA Open Internacional de Valencia arranca su undécima edición con diez españolas en el cuadro y un nuevo trofeo fallero

El BBVA Open Internacional de Valencia se encuentra a las puertas de iniciar su undécima edición, la quinta consecutiva en el Sporting Club de Tenis, que se disputará del 13 al 20 de septiembre.

El torneo, único de categoría WTA en la historia de la Comunitat Valenciana, repartirá 115.000 dólares en premios y llega a su semana grande con el cuadro definitivo cerrado, una fuerte presencia del tenis español y varias novedades que refuerzan su identidad valenciana y su compromiso con el bienestar de las deportistas.

VALENCIA, SPAIN - JUNE 15: BBVA Open Internacional Valencia 2025 at the Sporting Club de Tenis Valencia on June 15, 2025 in Valencia, Spain. (Photo by Jose Izquierdo/BBVAOpenVal) / Jose Izquierdo

El certamen confirmó la inscripción de jugadoras situadas en el Top 100 del ranking mundial, como Oksana Selekhmeteva, primera cabeza de serie, así como de tenistas que han ocupado puestos de privilegio en la clasificación mundial como la francesa Clara Burel, la suiza Rebeka Masarova, la italiana Martina Trevisan, la eslovena Veronika Erjavec y la polaca Katarzyna Kawa.

Además, el BBVA Open Internacional de Valencia vuelve a apostar con fuerza por el tenis femenino español. Entre las jugadoras nacionales ya inscritas destacan Marina Bassols, Andrea Lázaro, la valenciana Leyre Romero, Guiomar Maristany, Ángela Fita, Irene Burillo, Ane Mintegi y Ariana Geerlings, que consolidan la presencia española en el cuadro principal y reafirman el compromiso del torneo con el desarrollo del talento local.

La edición de 2026 estrena también un nuevo trofeo oficial, realizado de forma artesanal por un Maestro Fallero y desvelado en la presentación del torneo en el Salón de Cristal del Ayuntamiento de Valencia por la directora del torneo, Anabel Medina, y la alcaldesa, María José Catalá. La pieza representa la figura de una fallera como máximo símbolo de la cultura de la ciudad y plasma el arraigo de la competición en el patrimonio social de Valencia.

La sostenibilidad seguirá siendo una de las premisas principales del que fue el primer torneo en compensar totalmente su huella de carbono, en línea con los valores de su title sponsor. A ello se suma este año la apuesta por la aplicación responsable de la Inteligencia Artificial, que tendrá un papel destacado en una charla con expertos durante la semana del torneo.

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Las entradas ya están disponibles en openinternacionalvalencia.com.