Fase previa y sorteo del cuadro del BBVA Open Internacional de Valencia

El BBVA Open Internacional de Valencia ha arrancado este domingo con la disputa de ocho partidos de la fase previa, repartidos entre la pista central y la pista 1 del Sporting Club de Tenis Valencia. Y en cuatro de ellos hubo representación española, con victoria de Ruth Roura ante Jessica Pieri por 6-4 y 6-0 para seguir adelante en el torneo, al igual que Aran Teixidó, quien derrotó en tres sets a la alemana Tessa Brockmann.

Las también españolas Nuria Sarganella y Neus Torner perdieron ante Dalila Jakupovic por 6-2 y 6-3 y Joelle Steur 6-3 y 6-1, por lo que se despiden del torneo valenciano que se disputa hasta el 20 de septiembre.

En la pista alternativa, Kazionova se retiró por lesión y dio la victoria a Schunk, Sieg ganó 6-3/6-4 a Lukas, Cherubini derrotó a Shinikova por 4-6, 6-4 y 6-4 y Spiteri.

Arranca el BBVA Open Internacional de Valencia. / JosÉ Izquierdo

Sorteo del cuadro

Sobre las 13:00 se realizó el sorteo del cuadro principal, con Oksana Selekhmeteva y Verónica Erjavec como cabezas de serie. Entre los enfrentamientos más relevantes destacan los envites entre Ane Mintegi y Ariana Geerlings, la valenciana Leyre Romero y Martina Trevisan, la también valenciana Ángela Fita y Yasmine Kabbag o Rebeka Masarova y Mine Hodzic.

JORNADA DEL LUNES

PISTA CENTRAL DESDE LAS 11:00 AM

R. Roura Llaverias (ESP) vs [8] M. Sieg (USA)

[4] T. J. Brockmann (GER) OR A. Teixido Garcia (ESP) vs D. Cherubini (ITA) OR [7]

NB 2:30 PM [3] K. Kawa (POL) vs [WC] M. Garcia Cid (ESP)

[5] A. Lazaro Garcia (ESP) vs [WC] C. Martinez Cirez (ESP)

NB 6:00 PM E. Bennemann (GER) vs [4] M. Bassols Ribera (ESP)

Semana de tenis en el Sporting Club de València. / José Izquierdo

PISTA 5 DESDE LAS 11:00 AM

[1] N. Schunk (GER) vs [6] D. Jakupovic (SLO)

[3] J. Steur (GER) vs D. Spiteri (ITA) OR [5] M. Reasco Gonzalez (ECU)

NB 4:30 PM N. Brancaccio (ITA) vs [8] D. Papamichail (GRE)

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NB 6:00 PM F. Curmi (MLT) vs [2] V. Erjavec (SLO)