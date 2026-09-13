Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
LizancosCuerpo técnico Valencia BasketRayo Vayencano VallecasKiat LimPróximo partido Valencia CFArenal Sound
instagram

WTA

Fase previa y sorteo del cuadro del BBVA Open Internacional de Valencia

Las valencianas Leyre Romero y Ángela Fita se medirán respectivamente a Martina Trevisan y Yasmine Kabbag

Las española Ruth Roura y Aran Teixidó, ganadoras en dos de los ocho partidos de la fase previa disputados este domingo

Sorteo del cuadro principal del BBVA Open Internacional de Valencia en el Sporting Club de Tenis.

Sorteo del cuadro principal del BBVA Open Internacional de Valencia en el Sporting Club de Tenis. / José Izquierdo

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Jorge Valero

Jorge Valero

València

El BBVA Open Internacional de Valencia ha arrancado este domingo con la disputa de ocho partidos de la fase previa, repartidos entre la pista central y la pista 1 del Sporting Club de Tenis Valencia. Y en cuatro de ellos hubo representación española, con victoria de Ruth Roura ante Jessica Pieri por 6-4 y 6-0 para seguir adelante en el torneo, al igual que Aran Teixidó, quien derrotó en tres sets a la alemana Tessa Brockmann.

Las también españolas Nuria Sarganella y Neus Torner perdieron ante Dalila Jakupovic por 6-2 y 6-3 y Joelle Steur 6-3 y 6-1, por lo que se despiden del torneo valenciano que se disputa hasta el 20 de septiembre.

En la pista alternativa, Kazionova se retiró por lesión y dio la victoria a Schunk, Sieg ganó 6-3/6-4 a Lukas, Cherubini derrotó a Shinikova por 4-6, 6-4 y 6-4 y Spiteri.

Arranca el BBVA Open Internacional de Valencia.

Arranca el BBVA Open Internacional de Valencia. / JosÉ Izquierdo

Sorteo del cuadro

Sobre las 13:00 se realizó el sorteo del cuadro principal, con Oksana Selekhmeteva y Verónica Erjavec como cabezas de serie. Entre los enfrentamientos más relevantes destacan los envites entre Ane Mintegi y Ariana Geerlings, la valenciana Leyre Romero y Martina Trevisan, la también valenciana Ángela Fita y Yasmine Kabbag o Rebeka Masarova y Mine Hodzic.

JORNADA DEL LUNES

PISTA CENTRAL DESDE LAS 11:00 AM

R. Roura Llaverias (ESP) vs [8] M. Sieg (USA)

[4] T. J. Brockmann (GER) OR A. Teixido Garcia (ESP) vs D. Cherubini (ITA) OR [7]

NB 2:30 PM [3] K. Kawa (POL) vs [WC] M. Garcia Cid (ESP)

[5] A. Lazaro Garcia (ESP) vs [WC] C. Martinez Cirez (ESP)

NB 6:00 PM E. Bennemann (GER) vs [4] M. Bassols Ribera (ESP)

Semana de tenis en el Sporting Club de València.

Semana de tenis en el Sporting Club de València. / José Izquierdo

PISTA 5 DESDE LAS 11:00 AM

[1] N. Schunk (GER) vs [6] D. Jakupovic (SLO)

[3] J. Steur (GER) vs D. Spiteri (ITA) OR [5] M. Reasco Gonzalez (ECU)

NB 4:30 PM N. Brancaccio (ITA) vs [8] D. Papamichail (GRE)

Noticias relacionadas

NB 6:00 PM F. Curmi (MLT) vs [2] V. Erjavec (SLO)

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents