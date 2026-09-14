El BBVA Open Internacional inicia su semana grande en el Sporting Club de Tenis

El BBVA Open Internacional de Valencia que se celebra en el Sporting Club de Tenis inicia su semana grande tras completar la fase previa. El cuadro final ha comenzado a desgranarse este lunes, 14 de septiembre y se prolongará hasta el domingo 20 de septiembre con las finales de los torneos sub'14, de dobles e individual.

La fase previa se inició el domingo 13 y finalizó este lunes con cuatro encuentros entre la pista central del Sporting Club de Tenis y la pista número cinco. En la primera se midieron Ruth Roura y Madison Sieg (con triunfo de la segunda por 7-5 y 6-2), mientras que Aran Teixidó superó por 6-4 y 6-0 a Diletta Cherubini y Nastasja Schunk superó a Dalila Jakupovic por 7-6 y 7-5 y Joelle Steuer a Dalila Spiteri por 6-1 y 7-6.

El cuadro principal se inauguraba en la jornada vespertina con el partido entre Kawa y García Cid que se saldaba con la victoria de la española por 3-6 y 3-6. García Cid se convertía así en la primera clasificada para la segunda ronda .

Los resultados del certamen pueden seguirse como marcadores en directo y en streaming a través de la web https://www.wtatennis.com/tournaments/2061/valencia-125/2026.

València, foco de atención del torneo WTA

El BBVA Open Internacional de Valencia vuelve a situar esta semana a la ciudad en el mapa del tenis femenino internacional. El Sporting Club de Tenis acoge del 13 al 20 de septiembre la undécima edición del torneo, la quinta desde que dio el salto a la categoría WTA 125, convirtiéndose además en la única cita del circuito WTA que se disputa en la Comunitat Valenciana. El torneo se juega sobre tierra batida al aire libre, cuenta con 115.000 dólares en premios y un cuadro individual de 32 jugadoras. Una competición que sigue creciendo después de haber visto pasar por Valencia a nombres como Zheng Qinwen y que en 2025 coronó a Nuria Párrizas, primera española en conquistar el título.

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Entre las principales favoritas aparece Oksana Selekhmeteva, primera cabeza de serie y situada dentro del Top 100 mundial, seguida por la eslovena Veronika Erjavec. El protagonismo español será importante con Marina Bassols, cuarta favorita y finalista en Valencia en 2023, además de Andrea Lázaro y la valenciana Leyre Romero, campeona esta temporada del WTA 125 de Foggia. Rebeka Masarova completa otro de los nombres a seguir en un cuadro con amplia presencia nacional y en el que jóvenes como Charo Esquiva, Carlota Martínez, María García Cid o Alicia Herrero han recibido invitaciones de la organización para competir con algunas de las mejores raquetas del circuito.