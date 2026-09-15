Horario y dónde ver la eliminatoria de Copa Davis entre Chile y España

La Selección Española Generali de Tenis se encuentra ya en Santiago de Chile preparando la eliminatoria de Copa Davis que dará el billete para la Final 8 de Bolonia. Rafael Jódar, Daniel Mérida, Jaume Munar y Martín Landaluce tuvieron su primer contacto con la Court Central Anita Lizana del Parque Estadio Nacional este lunes, bajo las órdenes del capitán David Ferrer.

La delegación española viajó este domingo al completo desde Madrid en un vuelo regular de la compañía Iberia, con la única ausencia del tenista de Alzira (Valencia) Pedro Martínez Portero, que se ha incorporado al equipo este martes por la mañana tras disputar la final del ATP Challenger de Génova el pasado domingo. Sí viajó el valenciano Sergio Planella como sparring del equipo.

Chile, por su parte, cuenta con el ex Top-10 mundial Nicolás Massú como capitán. El equipo local está liderado por Alejandro Tabilo (#28) junto al ex número 17 mundial Cristian Garín (#133), el héroe ante Serbia Marcelo Tomás Barrios (#139) y Matías Soto (#237).

La expectación en Chile es enorme ya que las 5.700 localidades de la Court Central Anita Lizana están agotadas desde el pasado mes de abril.

Horario y dónde ver los partidos

El sorteo de los emparejamientos se realizará este jueves y los partidos se disputarán el sábado a partir de las 13:00 horas (18:00 hora en España), y el domingo a partir de las 12:00 horas (17:00 hora en España), en TV en directo por Movistar Plus+.

Las primeras impresiones de David Ferrer

“Ha sido un día de adaptación para los jugadores porque aquí en Santiago hay cambio de horario, jetlag, cambio de altura… el martes ya intentaremos ser más intensos. Las sensaciones han sido buenas, la pista está bastante bien cuidada y hemos tenido todas las facilidades de la organización”, ha valorado Davis Ferrer tras la primera jornada de trabajo en suelo chileno.

Sobre la juventud del combinado español, el seleccionador nacional asegura: “Como capitán me gusta que haya jugadores jóvenes que vayan creciendo, tanto personalmente como tenísticamente, y más con estos jugadores que llevan un grandísimo año. Estamos hablando de Rafa Jódar, que ya está Top-10 en el Race, o Dani Mérida que también está ganando muchos partidos y es un jugador a destacar porque ha ido cada año mejorando su tenis”.

Ferrer es consciente de la presión ambiental que habrá en contra: “Venimos a competir y a darlo todo. Yo confío mucho en mi equipo porque son jugadores muy buenos que han competido en grandes eventos y en situaciones de presión. Obviamente algunos van a debutar en Copa Davis con el público en contra y eso les va a cambiar un poco la perspectiva, pero son muy competitivos”.