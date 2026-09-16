La bomba de Juan Carlos Ferrero: anuncia su regreso al circuito en 2027, ¿a qué jugadores podría entrenar?

Nuevo bombazo de Juan Carlos Ferrero. En diciembre de 2025 la noticia de su ruptura con Carlos Alcaraz conmocionó al mundo del tenis, nueve meses después ha confirmado a Movistar Plus Deportes, durante el partido de fútbol del Elche ante el Real Madrid en el Estadio Martínez Valero, que volverá al circuito ATP la temporada que viene. Ahora la gran pregunta es, ¿con quién?

"Vengo siempre. Mi mujer es de Elche y tengo a todos mis hijos por aquí. Soy muy aficionado", inició en su conversación. A Ferrero se le ha visto presente en múltiples ocasiones en el Martínez Valero. "Este año estoy tranquilo, con la familia, dedicando el tiempo a mis hijos, que juegan al fútbol y no al tenis. Un poquito de calma y preparando un poco lo que viene el año que viene", prosiguió, antes de soltar la bomba. "Todavía no lo puedo revelar, pero bueno, creo que volveré al circuito, pero todavía no puedo decir con quién", aseguró el extenista de Ontinyent.

La vuelta de Juan Carlos Ferrero es una gran noticia para el mundo del tenis. Un entrenador de gran prestigio que ayudó a Carlos Alcaraz a alcanzar el número uno y ser el jugador que es hoy en día. Aunque no haya querido desvelar el nombre de su próximo pupilo, las opciones no son muchas, ya que él siempre ha dicho que quiere trabajar con jugadores 'top'.

Opciones de Ferrero

El anuncio de Ferrero ha desatado un buen número de especulaciones sobre quién podría ser el jugador que dirigiera. El nombre más factible es el de Rafa Jódar. El madrileño cuenta con la dirección técnica de su padre desde que empuñó su primera raqueta y después de un año extraordinario en su debut como profesional su siguiente paso podría ser ponerse en manos de Ferrero. El propio padre de Jódar ha insinuado que la próxima temporada podría incorporarse un entrenador a su equipo. Desde numerosos ámbitos del mundo tenístico se ve como muy probable el estreno de un grupo de trabajo en el que Ferrero fuera el líder.

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US Open | Rafa Jódar - Bu Yunchaokete. / OLGA FEDOROVA / EFE

El valenciano también trabajó con Alexander Zverev en un pasado, aunque después del tremendo año que ha firmado el alemán con su padre, es difícil que quiera realizar ningún tipo de cambio. También podría existir la opción de Jannik Sinner. Aunque sea el principal rival de Alcaraz, Ferrero ha reconocido en más de una ocasión que le encantaría trabajar con el número uno del mundo.