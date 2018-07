Groenewegen se impone al ´sprint´ en Chartres

El holandés Dylan Groenewegen (Lotto Jumbo) mandó callar a todos los favoritos del esprint con una rotunda victoria en la séptima etapa del Tour de Francia disputada entre Fougères y Chartres, las más larga de la presente edición con un recorrido de 231 kilómetros, en la que el belga Greg Van Avermaet (BMC) conservó el maillot amarillo.



Groenewegen, de 25 años, una perla del ciclismo holandés que conquistó en 2017 la etapa de París, abrió su cuenta en la presente edición en un alarde de fuerza en la recta de meta, donde relegó a los hasta entonces emperadores de la velocidad, el colombiano Fernando Gaviria y el eslovaco Peter Sagan.



Segundo triunfo en el Tour para el ciclista de Amsterdam y décima de la temporada, en la que aspira a consolidarse como uno de los mejores esprinters del pelotón. Entre las victorias destacadas de la temporada las obtenidas en la París Niza y la clásica Kuurne-Bruselas-Kuurne.



Un día interminable, de casi 6 horas sobre la bicicleta, en un maratón de transición camino del pavé del domingo, en la mente de todos y cada uno de los corredores. Sin cambios en la general, donde Greg Van Avermaet se agarró al maillot amarillo por quinto día consecutivo. Entre los favoritos, sin novedad.





