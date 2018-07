Groenewegen se exhibe en Amiens y repite victoria

El holandés Dylan Groenewegem (Lotto Jumbo) se puso a la altura de los mejores esprinters del pelotón igualando los dobletes de Peter Sagan y Fernando Gaviria, a los que batió para apuntarse la octava etapa del Tour de Francia disputada entre Dreux y Amiens a través de 181 kilómetros, en la que el belga Greg Van Avermaet (BMC) mantuvo el jersey amarillo.



Groenewegem, nacido hace 25 años en Amsterdam, volvió a exhibirse ante la elite, confirmando que ya no es una promesa, sino una realidad, capaz de repetir triunfo ante rivales del máximo calibre. En la meta de Amiens repitió la escena de apenas 24 horas antes en Chartres, esta vez ante Sagan y Degenkolb.



En principio le secundaron el alemán André Greipel (Lotto Soudal) y el colombiano Fernando Gaviria (Quick Step), pero ambos fueron descalificados por maniobra irregular.







?? What a tough sprint today! Enjoy how @GroenewegenD made his way to the stage win!

?? Quel sprint serré ! Appréciez comment @GroenewegenD s'est faufilé vers la victoire !#TDF2018 pic.twitter.com/BUwK1avZxM