Los hermanos Yates, juntos en el Mitchelton Scott para el Tour

Los hermanos Adam y Simon Yates compartirán filas en el Mitchelton Scott que disputará el Tour de Francia que comenzará el próximo 6 de julio en Bruselas.



El Mitchelton contará con Adam, cuarto en el Tour 2016, como líder para la general, mientras que Simon, octavo en el pasado Giro, será su ayudante para las etapas de montaña.



El jefe de filas de la formación australiana acudirá decidido a mostrar su potencial después de una esperanzadora respuesta en su debut hace tres años, que luego no tuvo continuidad en otras carreras. En el reciente Dauphiné lideró la prueba antes de retirarse por enfermedad.



"El Tour de este año es difícil, especialmente la última semana. Revisé las etapas 18, 19 y 20 justo antes del Dauphiné y creo que tres jornadas como esas desatarán la batalla. También hay otras complicadas como la sexta en La Planche des Belles Filles. En general es un recorrido muy difícil.







La idea de Adam Yates es superar aquel cuarto puesto de 2016, pero no se atreve con un pronostico."Hace un par de años fui cuarto y no muy lejos del podio. No quiero poner un resultado, solo sé que me gustaría ir mejor que antes, y con la condición y la consistencia que he tenido este año, no veo por qué no."Por su parte, Simon Yates comenzará el Tour de Francia. Su participación podría indicar que no defenderá su corona en la Vuelta a España.El equipo Mitchelton-Scott para el Tour estará formado por Luke Durbridge, Jack Haig, Michael Hepburn, Daryl Impey, Chris Juul Jensen, Matteo Trentin, Adam Yates y Simon Yates.