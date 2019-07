Tour de Francia: Quintana gana en la llegada a los Alpes y Alaphillipe se aferra al liderato

El colombiano Nairo Quintana logró este jueves su tercera victoria en el Tour de Francia, al imponerse en la primera jornada alpina, en la que su compatriota Egan Bernal se colocó segundo de la general que sigue liderada por el francés Julien Alaphilippe.



?? Relive the final kilometre of the 18th stage and @NairoQuinCo's magnificent solo victory ahead of @romainbardet.

?? Revivez le dernier kilomètre de cette 18ème étape et la victoire en solitaire de Nairo Quintana devant Romain Bardet au terme d'une longue échappée.#TDF2019 pic.twitter.com/ttnA6XLRjx