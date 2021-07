El esloveno Tadej Pogacar reconoció que el ataque del danés Jonas Vingegaard en la subida al Mont Ventoux le hizo "explotar" y perder su rueda, pero aseguró que mantuvo la calma y pudo "salvar los muebles".

"No he podido seguirle, ha sido súper-fuerte, ha atacado con todo, demasiado para mí, me ha fundido. He tratado de llegar lo antes posible a la cima y descender. Al final, he salvado los muebles, pero ha sido una jornada muy dura", dijo el líder de la general y defensor del título.

El danés logró una renta de medio minuto en la cima, pero en el descenso Pogacar, acompañado del colombiano Rigoberto Urán y del ecuatoriano Richard Carapaz, logró atraparle.

"No me ha invadido el pánico, sabía que la cima no estaba muy lejos y que podía recuperar bajando. He mantenido mi cadencia y luego he recuperado la potencia y he podido cazarle", señaló el esloveno.

"Al final ha sido un buen día para mi, hacía mucho calor, ha sido muy duro, Ineos buscaba la victoria de etapa u otra cosa y ha endurecido la carrera. Pero he podido controlar la situación", señaló.

"Vingegaard ha demostrado de lo que es capaz (...) Ahora estoy deseando que lleguen los Pirineos para demostrar que estoy en buena forma", avisó.

