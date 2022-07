El Tour de 2022 estuvo marcado por el fervor popular de Dinamarca, la victoria del danés Jonas Vingegaard, que augura una duradera rivalidad con el esloveno Tadej Pogacar, que vio frenada su ambición, la fortaleza del Jumbo y de su "tren" Wout van Aert y la persistencia de la covid.

Dinamarca, de principio a fin

La edición del Tour de Francia comenzó en Dinamarca y acabó con la victoria de un danés, Jonas Vingegaard, además de cuatro victorias de etapa para corredores de ese país. El fervor popular que se vivió en las tres primeras etapas en suelo danés, el más septentrional que nunca ha recorrido el Tour, fueron un impulso decisivo para la edición "post-covid", que se prolongó luego en Francia, Bélgica y Suiza.

Un nuevo campeón

Jonas Vingegaard, de 25 años, ha sabido dar el salto del segundo puesto, que consiguió el año pasado siendo un desconocido y sin apenas palmarés, al primero, logrado con personalidad y apoyado en la potencia de su equipo. La transformación de este joven danés, que sus allegados describen como tímido y reservado, hace presagiar que un nuevo campeón ha llegado al pelotón internacional, lo que alimenta la rivalidad para las próximas ediciones.

El "caníbal" que no sació su apetito

Cuando el año pasado el esloveno Tadej Pogacar celebraba su segundo Tour consecutivo no se vislumbraba ninguna situación en la que no prosiguiera su racha. Entronizado como el heredero del belga Eddy Merckx, conocido como "el caníbal" por su ambición de ganarlo todo, se ha estrellado contra la fortaleza del Jumbo y de Vingegaard y ha frenado su meteórica progresión. Es la primera vez que no gana el Tour en tres participaciones, aunque anuncia que volverá con fuerzas renovadas y con la lección aprendida de los errores de este año.

Un equipo sin grietas, un Van Aert pletórico

El Jumbo ha sido el gran dominador del Tour en buena medida por la figura del belga Wout van Aert, el corredor más influyente de la carrera. Su potencia puesta al servicio del equipo ha favorecido el triunfo final de Vingegaard, pero también que el danés haya ganado el maillot de la montaña y él mismo el de la regularidad. Sin dudas, ha sido elegido el ciclista más combativo. A falta del "sprint" final de este domingo en los Campos Elíseos, que ya ganó el año pasado y para el que es uno de los favoritos, suma tres triunfos de etapa de los seis que ha logrado su equipo.

Covid, el invitado indeseado

Se esperaba que el Tour pasara la página de dos ediciones muy marcadas por el covid, pero la pandemia volvió a ser protagonista de la edición, aunque de manera menos decisiva. Aunque con un protocolo menos severo que en el pasado, una quincena de corredores tuvo que abandonar la carrera por el virus, que golpeó de forma especial al equipo UAE de Pogacar, que quedó muy diezmado. Las mascarillas volvieron a asomar en los rostros de los corredores, al igual que la distancia de seguridad.