Jonas Vingegaard cruzará este domingo la meta en París como campeón del Tour, por segunda vez. Una gesta por la que se mostró “muy contento” el corredor danés, que aseguró que “era mi objetivo del año”. “Teníamos un plan diario y lo hemos ejecutado de forma genial cada día. Estoy contento de rematar el trabajo”, afirmó tras la penúltima etapa.

“Estaba más confiado que el año pasado. Ya conocía mis puntos fuertes y supe aprovecharlos. Creo que no todo el mundo entendía el plan diario, pero nosotros sí. Y ha funcionado”, aseguró el corredor del Jumbo quien no se conforma con solo dos victorias. “El Tour es muy especial para mí. Voy a intentar volver a ganarlo el año que viene”, amenazó y añadió que “150 días lejos de mi familia se hace duro, pero los entrenamientos te dan confianza. Voy a estar en plena forma”.

“He aprendido a gestionar la presión y pude empezar a ganar, a subir al podio. Cambié en todo, frente a los medios y demás", continuó Vingegaard.

Sobre su duelo con el otro gran favorito, Tadej Pogacar, comentó: “Ha sido una gran pugna, pero estoy contento de haberme impuesto yo”.

"A nivel mental es duro"

El danés fue cuestionado también sobre si se le ha hizo más difícil ganar el primer Tour o revalidar ese triunfo, a lo que aseguró que necesita tiempo para procesar todo lo que ha vivido en estas semanas. “Cuando haya pasado una semana ya veré. A nivel mental y psicológico es duro. Necesito un poco de tiempo para poder asimilarlo”, dijo.

“El año pasado no tuve ningún problema de readaptación tras ganar el Tour. Solo me tomé las cosas con más calma. Relajarme no ha sido difícil para mí, y creo que este año será igual”, explicó respecto a las próximas semanas.

Tras su victoria, Vingegaard recibió incluso felicitaciones ilustres. “Nada más cruzar la meta me llamó el príncipe heredero y me ha dicho que ha estado muy impresionado”, reconoció.

Por otro lado, el esloveno Pogacar, que se impuso en la penúltima etapa con una gran demostración de fuerza, analizó también su participación. “Apuntaba a la victoria, pero después del Grand Colombier la gente de mi entorno ya me dijo que no iba a ganar y me fui sintiendo peor”, dijo el del Emirates. “No tengo una explicación clara de lo que me ocurrió, pero a todo el mundo le ha ocurrido una cosa parecida en la carrera deportiva. Y hoy me sentía como yo, y con mejor color tras una semana pálido y blanco”, reconoció.

El segundo puesto de la general no apaga las ganas del esloveno, que promete volver con más fuerza. “El año que viene espero regresar y ser más fuerte. Intentaré prepararme lo mejor posible para el próximo duelo con Jonas y el Jumbo. Hay un buen futuro por delante”, dijo. Y remató: "En un 90% volveré al Tour para intentar ganarlo”.