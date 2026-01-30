El Tour da la sorpresa e invita al conjunto navarro del Caja Rural

Los antecedentes hablan de dos Tours históricos; el de 1987 y el de 1988. El primero de ellos estuvo marcado por el fantástico duelo entre Stephen Roche (ganador final) y Pedro Delgado, con la imagen icónica del ciclista irlandés llegando a La Plagne ahogándose y necesitando oxígeno para recuperarse del esfuerzo de perseguir a Perico. El segundo supuso la victoria del astro segoviano con más de siete minutos de ventaja sobre el neerlandés Steven Rooks. En ambos casos corrió el Caja Rural, que regresa este año a la ronda francesa después de lograr una sorprendente invitación de la organización.

El Caja Rural disputó los Tours de 1987 bajo la dirección de Txomin Perurena, fallecido en 2023, como reemplazó del Seat Orbea y antecesor del Paternina y siempre lo hizo inspirado en la figura de Marino Lejarreta, llamado ‘el Junco de Bérriz’, que fue décimo en 1987 y 16º en 1988. A su lado disputaron el Tour viejas glorias de hace 40 años como Pello Ruiz Cabestany o Jokin Mujika, en un equipo de inspiración vasca que retornó a la actividad profesional en 2010, siempre con la etiqueta de conjunto modesto, de la segunda división ciclista y que tenía a la Vuelta como principal marco de actuación.

El Caja Rural, durante la contrarreloj por equipos de la Challenge de Mallorca. / CAJA RURAL-RGA

Precisamente en la ronda española tiene el mayor éxito de su carrera gracias al triunfo de Antonio Piedra en la ascensión a los Lagos de Covadonga de 2012, 23 años después de la conseguida por Mathieu Hermans, velocista neerlandés, en la edición de la ronda española de 1989. Desde entonces, voluntad, minutos de gloria en escapadas siempre capturadas y este viernes el sueño hecho realidad de disputar en julio la edición del Tour que nacerá en Barcelona.

Con el Movistar

La presencia del Caja Rural en la ronda francesa supone además dotar al ciclismo español de un segundo equipo en la prueba, algo que no sucedía desde 2013, año en el que desapareció el Euskaltel para dejar al Movistar como único representante del ciclismo profesional al sur de los Pirineos. Curiosamente, Movistar y Caja Rural mantienen el vínculo de las raíces navarras entre ambas escuadras.

El Tour ha incluido al equipo de Navarra gracias a haber terminado el curso 2025 en la quinta posición de la segunda división ciclista y haberse distinguido como la mejor escuadra española en la última edición de la Vuelta, que estuvo marcada en lo deportivo por la ausencia de corredores locales luchando por la victoria y en lo social por las protestas contra el genocidio en Palestina.

Hoy en día, el Caja Rural se ha convertido en uno de los mayores caladeros de ciclistas catalanes, todos ellos con muy buena pinta y un futuro prometedor. Destacan, sobre todo, Jan Castellón, un valor de la cantera leridana que aspira a figura; Abel Balderstone, el corredor de Ullastrell que acabó la última Vuelta en la plaza 13ª como primer español, y Joel Nicolau, gerundense, de Llofriu. Con ellos también figuran el veterano Eduard Prades, de Alcanar, y el barcelonés Sergi Darder.

En el Caja Rural también corren ciclistas como el alicantino Jaume Guardeño (14º en la Vuelta 2025 y segundo español de la general), el valenciano Joan Bou, y, sobre todo, como jefe de filas, el ciclista colombiano Fernando Gaviria, que estaba hasta diciembre en el Movistar y que tuvo el honor de liderar el Tour de 2018.

Las invitaciones de la Vuelta

Compartirán invitaciones con dos bloques emergentes; ambos con bandera suiza: el Pinarello Q36, que dirige el catalán Àlex Sans con Tom Pidcock como figura, y el Tudor de Julian Alaphilippe. Completan la lista los conjuntos franceses del Cofidis y el Total Energie. El próximo Tour comenzará el 4 de julio en el Fórum de Barcelona.

Por otro lado, este viernes la Vuelta también ha hecho efectiva las invitaciones en las que figuran también los equipos del Pinarello Q36, el Tudor y el Cofidis junto a los españoles del Kern Pharma y el Burgos BH.

