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El Movistar comienza el Tour en Barcelona con guiño a la Sagrada Família

El maillot del conjunto telefónico se inspira en las formas, texturas y geometrías presentes en la basílica catalana

El presidente de Telefónica, Marc Murtra, junto al Movistar Team y su director, Eusebio Unzué, en la salida del Tour de Francia en el Parc del Fòrum de Barcelona.

El presidente de Telefónica, Marc Murtra, junto al Movistar Team y su director, Eusebio Unzué, en la salida del Tour de Francia en el Parc del Fòrum de Barcelona. / Movistar Team

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Redacción

Barcelona

Barcelona ha vivido este sábado el histórico inicio del Tour, una edición "muy especial" para la escuadra española Movistar Team, que ha recibido la visita del presidente de Telefónica, Marc Murtra, que ha querido acompañar al equipo en una jornada importante y disfrutar de la contrarreloj por equipos en Barcelona.

El presidente de Telefónica, Marc Murtra, junto al Movistar Team y su director, Eusebio Unzué, en la salida del Tour de Francia en el Parc del Fòrum de Barcelona.

El presidente de Telefónica, Marc Murtra, junto al Movistar Team y su director, Eusebio Unzué, en la salida del Tour de Francia en el Parc del Fòrum de Barcelona. / Movistar Team

Aún queda mucho camino por recorrer", ha asegurado el belga Cian Uijtdebroeks, líder del equipo, que ha sufrido unos calambres antes de comenzar la prueba que le impidieron cumplir con sus expectativas. El Visma de Jonas Vingegaard firmó el mejor tiempo en los 19,6 kilómetros de cronometrada colectiva, por delante del Ineos, liderado por el italiano Filipo Ganna, que hizo 8 segundos más, del UAE del esloveno y gran favorito Tadej Pogacar, a 12 segundos, y del Lidl del español Juan Ayuso, a 16.

Guiño a la Sagrada Família

Aprovechando la histórica salida del Tour desde Barcelona, el Movistar Team ha querido hacer un guiño a la ciudad incluyendo en el maillot una silueta de la basílica de la Sagrada Família

Como guiño a la ciudad de Barcelona, el maillot del Movistar Team incluye este año una silueta de la basílica de la Sagrada Família, culminada el pasado mes de junio con la bendición de la torre de Jesús del papa León.

"Los elementos gráficos del maillot se inspiran en las formas, texturas y geometrías presentes en la Sagrada Familia, un icono reconocido en todo el mundo y una de las grandes señas de identidad de la capital catalana. El resultado es una equipación que conecta deporte, cultura y territorio en una de las ediciones del Tour de Francia más especiales para el ciclismo español", explica el conjunto telefónico.

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"Para Movistar Team, único equipo español del UCI WorldTour, tomar la salida del Tour desde Barcelona supone un momento especialmente significativo. El maillot quiere reflejar, precisamente, esa unión entre la ciudad que acoge la Grand Départ y el equipo que representa al ciclismo español en la máxima categoría".

Fuente: El Periódico

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