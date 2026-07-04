Ciclismo
Vingegaard gana en Barcelona y se convierte en el primer líder del Tour de Francia
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El equipo Visma de Jonas Vingegaard se ha impuesto en la contrarreloj por equipos que este sábado ha abierto el Tour de Francia de 2026 en las calles de Barcelona y el danés se sitúa como el primer líder de la edición.
El equipo neerlandés firmó el mejor tiempo en los 19,6 kilómetros de cronometrada colectiva, por delante del Ineos, liderado por el italiano Filipo Ganna, que hizo 8 segundos más, del UAE del esloveno Tadej Pogacar, a 12 segundos, y del Lidl del español Juan Ayuso, a 16.
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