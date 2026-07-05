Ciclismo
El UAE se exhibe en Montjuïc y Pogacar le cede el triunfo al mexicano Del Toro
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El UAE se exhibió en las rampas de Montjuïc para firmar un doblete en la segunda etapa del Tour en Barcelona tras 168.5 km. Después de trabajar para el líder Tadej Pogacar, el mexicano Isaac del Toro llegó bien posicionado al esprint de favoritos y el esloveno le cedió el triunfo, entrando en segunda posición. El podio lo cerró Remco Evenpoel y Jonas Vingegaard, cuarto, mantiene el maillot amarillo.
En su primera participación en el Tour, Del Toro consiguió un triunfo de prestigio tras acelerar en la última subida, mientras que Pogacar frenó un poco para no distanciarle y atravesó la meta abrazado al mexicano.
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