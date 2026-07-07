La etapa 4 del Tour de Francia, en directo | Carcassonne - Foix

La cuarta etapa entre Carcasona y Foix, de 181.9 kilómetros ofrece la primera oportunidad para que cuaje una fuga consistente. Jornada exigente, con 2.700 metros de desnivel y 4 dificultades: el Col des Bedos (4a, 3,4 km al 4,4 por ciento de desnivel), Col de Paradis (3a, 5,6 km al 4,3), el Col de Coudons (2a, 10,9 km al 5,5), a mitad de carrera y el Col de Montsegur (2a, 6,9 km al 6,1). Desde esta última cima a meta 38 km de descenso y tramos ondulados.

El lunes, el esloveno Tadej Pogacar rubricó el poderío físico y táctico del UAE enfundándose el maillot amarillo tras imponerse en la tercera etapa del Tour de Francia disputada entre Granollers y Les Angles (Pirineos orientales), de 195,9 km y 3.850 metros de desnivel, por lo que suma su victoria número 22 en la "grande boucle".