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La ronda francesa

Mads Pedersen gana la cuarta etapa del Tour

En la fuga llegaron estar más de 30 corredores, entre ellos los corredores del Movistar Pablo Castrillo y Raúl García Pierna y el ciclista del Cofidis, que se retira este año, Ion Izagirre

Un instante de la cuarta etapa del Tour.

Un instante de la cuarta etapa del Tour. / ASO

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Sergi López-Egea

Sergi López-Egea

Foix (enviado especial)

Cuarta etapa del Tour, primera celebrada íntegramente en Francia, y triunfo del excampeón del mundo danés Mads Pedersen, uno de los ciclistas más rápidos del mundo, en una nueva jornada marcada por el calor intenso y esta vez, afortunadamente sin incendios forestales por los alrededores, celebrada en circunstancias normales y con presencia de espectadores en las cunetas.

Pedersen no tuvo demasiado problemas en salir vencedor de una fuga en la que llegaron estar más de 30 corredores, entre ellos los corredores del Movistar Pablo Castrillo y Raúl García Pierna y el ciclista del Cofidis, que se retira este año, Ion Izagirre,

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Fuente: El Periódico

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