La etapa 5 del Tour de Francia, en directo | Lannemezan - Pau

Por fin llegó la primera oportunidad clara para los velocistas en la quinta etapa que se disputa este miércoles entre Lannemezan y Pau, de 158,3 km. Los equipos de los "guepardos" tratarán de evitar escapadas incómodas y propiciar la llegada al esprint. La Cota de Baleix (3a, 1,3 km al 7,5) no debería cambiar el pronóstico.

El martes, el danés Mads Pedersen (Lidl Trek) fue el más audaz entre los héroes de la escapada del día y logró imponerse con autoridad en la cuarta etapa del Tour de Francia, disputada entre Carcasona y Foix sobre 181,9 km, en la que fue agraciado con el maillot amarillo el noruego Traeen Torstein (Uno X), quien heredó la prenda del esloveno Tadej Pogacar en un día de "descanso" para los favoritos.