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La etapa 7 del Tour de Francia, en directo | Hagetmau - Burdeos

El recorrido, de 175,1 kilómetros, ofrece poco terreno para que una fuga pueda escapar al control de los equipos de los llegadores

El ganador de la cuarta etapa del Tour de Francia.

El ganador de la cuarta etapa del Tour de Francia. / GUILLAUME HORCAJUELO / EFE

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Redacción

El Tour sale de los Pirineos por el bosque de las Landas, camino del Garona en cuyo lecho se jugará la victoria de etapa, en Burdeos, la segunda ciudad más visitada por la carrera, conocida por sus masivos 'sprints'. Para completar el primer tercio de la edición, los 175,1 kilómetros entre Hagetmau y la capital del vino ofrecen poco terreno para que una fuga pueda escapar al control de los equipos de los llegadores, que viven su momento álgido.

Tras la etapa de Pau y antes de la de Bergerac, también diseñada para un 'sprint' masivo, la de Burdeos ofrece un prestigio especial que no dejarán escapar los velocistas. La pequeña cota de Béguey, de cuarta categoría, a 37,8 kilómetros para la meta, no es un argumento suficiente para evitarlo en esta ocasión.

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De nuevo llamarán la atención los termómetros, que pueden rondar los 40 grados en el momento de la llegada y convertirse en uno de los protagonistas de la jornada.

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