Merlier invoca su magia en el Tour en el esprint de Burdeos

El ciclista belga Tim Merlier (Soudal Quick-Step) ha ganado este viernes la séptima etapa del Tour de Francia 2026, disputada entre Hagetmau y Burdeos sobre 175,1 kilómetros, con una notoria autoridad en un esprint masivo que dejó sorpresas y que, plenamente limpio, dio la alegría máxima a un Merlier que festejó su cuarta etapa global en la ronda gala.

Merlier estaba bien posicionado, en una segunda línea pero bien cobijado por un compañero, hasta que vio a su derecha la lucha entre Jasper Philipsen (Alpecin-Premier Tech) y Fernando Gaviria (Caja Rural-Seguros RGA) y lo aprovechó para pasarles por su izquierda, coger la trazada buena por el centro de la llegada, superando al sorprendente Soren Wærenskjold (Uno-X Mobility), segundo en meta.

El belga confirmó una vez más su condición de ser uno de los mejores velocistas del mundo con una resolución impecable, sin necesidad de cambiar de trayectoria y dejando sin capacidad de respuesta tanto a Wærenskjold como al eritreo Biniam Girmay (NSN Cycling Team), tercero.

Jasper Philipsen, que lanzó el esprint desde demasiado lejos, siendo lanzado de forma magistral hasta 250 metros por su compañero Mathieu van der Poel, terminó pagando el esfuerzo y sólo pudo ser quinto, mientras que Gaviria acabó decimocuarto tras verse encerrado en los últimos metros por el belga del Alpecin.

Fue una jornada de las mal llamadas 'de transición' tras la gran batalla pirenaica del jueves, pero no exenta de protagonismo para los aventureros. El francés Baptiste Veistroffer (Lotto Intermarché), uno de los corredores más combativos de este arranque de Tour, volvió a animar la carrera con una larga escapada junto al checo Jakub Otruba (Caja Rural-Seguros RGA). Ambos abrieron hueco desde los primeros kilómetros, se repartieron los premios intermedios y Veistroffer consolidó además su candidatura al maillot de la montaña al coronar en cabeza la Côte de Béguey, de cuarta categoría.

La aventura, sin embargo, estaba condenada ante el trabajo constante de Alpecin-Premier Tech, Soudal Quick-Step y NSN Cycling Team, interesados en una llegada masiva. Otruba fue el primero en ceder y Veistroffer resistió todavía en solitario hasta los últimos 18 kilómetros, cuando el pelotón terminó neutralizando definitivamente su intento tras más de 150 kilómetros al ataque.

Sin viento, caídas ni abanicos que alteraran el desarrollo de la etapa, los equipos de los velocistas pudieron preparar con calma el lanzamiento definitivo. Alpecin-Premier Tech tomó el mando en los kilómetros finales con cinco corredores al frente del pelotón, aunque el excelente posicionamiento de Soudal Quick-Step permitió a Merlier encontrar el hueco perfecto para sumar su cuarta victoria en el Tour y seguir agrandando su palmarés.

La clasificación general no sufrió cambios entre los favoritos. El esloveno Tadej Pogacar (UAE Team Emirates-XRG) conservó sin problemas el maillot amarillo con 2:42 de ventaja sobre el danés Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike), mientras que su compañero Isaac del Toro continúa tercero a 3:27. El español Juan Ayuso (Lidl-Trek) sigue quinto, a 3:34 del liderato, antes de un fin de semana que volverá a ofrecer distintas oportunidades.

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Este sábado volverá a repetirse un guion muy similar entre Périgueux y Bergerac, sobre 180,4 kilómetros, con dos pequeñas cotas de 4ª categoría para nada peligrosas para los velocistas, cuyos equipos intentarán evitar de nuevo una fuga para dar a los 'esprinters' la opción de volver a batirse en duelo.