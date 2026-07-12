Ciclismo
La etapa 9 del Tour de Francia, en directo | Malemort - Ussel
La etapa, que tendrá finalmente 155,5 kilómetros, no tendrá apenas zonas de llano y sí un desnivel positivo de 3.300 kilómetros
Redacción
La primera semana del Tour de Francia se cerrará con una jornada de media montaña jalonada por cuatro puertos puntuables y diseñada para una escapada que se juegue la victoria de etapa, una jornada recortada en 30 kilómetros ante las altas temperaturas que se esperan.
Con termómetros que pueden marcar hasta 40 grados en el departamento de Corrèze, situado en vigilancia roja por la ola de calor, la etapa tendrá finalmente 155,5 kilómetros entre Malemort y Ussel, con un recorrido sin apenas zonas de llano, con un desnivel positivo de 3.300 kilómetros que pueden servir de escenario para diferentes configuraciones, pero que no se prestan ni al 'sprint' ni a la batalla entre los favoritos para la general.
Los cuatro puertos, uno de cuarta, dos de tercera y uno de segunda categoría aparecen en la segunda mitad de una jornada que discurrirá entre las montañas de Corrèze, carreteras estrechas y en constante sube y baja. Lo que dificulta a los equipos de los 'sprinters' mantener el control de la carrera y puede favorecer que triunfe una fuga por segunda vez en lo que va de edición, tras la victoria de Mads Pedersen en Foix.
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