Paula Blasi demuestra su talento en el Ventoux

Paula Blasi tiene mucho talento y quizás, en otras circunstancias más favorables para ella, la lectura de este Tour, positivo para la catalana, sería magnífica. El Ventoux no engaña al igual que el algodón y en su carretera sólo las corredoras con clase llegan a la cumbre lanzadas, con ganas de comerse el mundo y viéndose entre las mejores de la carrera. En la tremenda exhibición de la polaca Kasia Niewiadoma, una corredora afincada en Girona, Blasi cruzó la línea de meta en quinta posición -séptima de la general- después de una valiente escalada.

Hubo viento en contra, sol de justicia y los bomberos en muchas curvas de la subida preparados para actuar -por suerte no hizo falta- porque el riesgo de incendio era sobresaliente. Y, sobre todo, mucho público, porque el Ventoux tiene su magia al margen del sexo de quien lo ascienda en bicicleta.

La cumbre del Ventoux. / UAE TEAM

Sólo quedó la duda de saber qué habría ocurrido en otra perspectiva cuando a una decena de kilómetros para coronar el Ventoux atacó Demi Vollering, derrotada por Niewiadoma, tal cual ocurrió en el Tour de 2024. Se fueron neerlandesa, polaca y la suiza Marlen Reusser, líder del Movistar. Entonces, cuando Blasi parecía que se podía unir al grupo, miró hacia atrás. Elisa Longo Borghini, campeona de Italia y jefa del UAE, se había cortado. Blasi se paró para hacer toda la ascensión a relevos y esta vez sí, en perfecta colaboración con la líder de su escuadra.

Blasi y Longo no acababan de cerrar el hueco para capturar a Vollering y Reusser que iban, sin éxito, a la caza de Niewiadoma, que al margen del triunfo de etapa se vistió de amarillo. A su rueda, siempre, la alemana Antonia Niedermaier, jersey blanco, y la francesa Cedrine Karbaol.

La etapa del sábado. / ASO

Nunca dieron un relevo y en la parte más dura, en cuanto aumentaba el porcentaje, era siempre Blasi la que llevaba la batuta de la captura. “Me he sacado un peso muy grande porque había perdido confianza en mí misma. Sin ser mi mejor día, he estado delante y he luchado entre las mejores. He visto que en las grandes montañas siempre estoy ahí”, dijo Blasi en referencia a sus anteriores escaladas al Tourmalet y al Angliru, donde sentenció la Vuelta.

Ganó Niewiadoma, sin flaqueza, con una escalada individual formidable y con galones para ganar el Tour este domingo en Niza. Vollering reaccionó al final cuando soltó a Reusser en el último kilómetro y recortó tiempo a su rival polaca. Así, evitó que la Grande Boucle quedase vista para sentencia. Está a 15 segundos en la general. Hace dos años perdió el Tour en Alpe d’Huez por tan solo cuatro segundos. El domingo hay territorio para una encerrona. No hay que perderse la etapa final. Termina a las 19 horas.

La etapa del domingo. / ASO

“Una vez más hemos demostrado que somos un equipo. Paula y yo nos turnamos muy bien en los relevos y conseguí acabar tercera”, declaró Longo Borghini en la cumbre del Ventoux a los medios oficiales del Tour. En efecto, el UAE se fortaleció al frente de la clasificación por equipos, cuya primera posición difícilmente se les escapará. Siempre quedará la duda de saber si es más importante ganar por escuadras o aspirar a algo más en la clasificación general y de ahí que la forma de trabajar con Blasi deje una sensación de insatisfacción… también en el Ventoux.

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Este sábado todo está preparado para que las líderes de la general se tomen un respiro en una penúltima etapa de fuga o llegada masiva, antes de que el famoso col de Eze, que se sube cuatro veces, sobre las nubes de Niza, dicte la sentencia definitiva al Tour femenino.

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