Guillem Vives comunica al Valencia Basket que quiere seguir

Guillem Vives, base del Valencia Basket, explicó hoy que ha transmitido a los dirigentes del club que le gustaría seguir en la entidad y firmar un nuevo contrato, ya que el que tienen ahora expira a final de este mes.

?Lo que les he transmitido es que estoy muy contento, que me haría mucha ilusión seguir el tiempo que quieran. Me siento muy identificado con los valores que transmiten aquí y estoy muy a gusto, aunque no es algo que sólo dependa de mí?, explicó a Efe.

Tras esa conversación, el base catalán dijo que está a la espera de ver qué dice el club. "Si quieren que siga en el proyecto del Valencia Basket o no. A ver qué dicen?, señaló.

?La primera opción es ver qué me transmiten desde el club y a partir de ahí ver qué caminos se abren?, señaló el internacional español, quien entiende que antes de tomar la decisión de ofrecerle o no la renovación, el club deberá decidir si sigue en su banquillo el técnico Txus Vidorreta o si contratan a un nuevo entrenador.

Entiendo que están esperando también a ver qué pasa con el entrenador porque tiene una parte importante que decir en el proyecto, como la tienen los dirigentes?, aseguró.

El director de juego opina que al no tener que afrontar esta temporada compromisos con la selección, podrá descansar y culminar la recuperación de su tobillo izquierdo, en el que sufrió una lesión tras haber sido operado.

?Creo que tener un verano tranquilo me servirá para recuperar del todo el tobillo, que lo bueno es que ha ido mejorando con el paso del tiempo después de haberlo pasado bastante mal. Estoy contento de que la decisión que tomamos fuera bien?, señaló.

Respecto a la dolorosa eliminación en los cuartos de final de la ACB, en la prórroga del tercer y definitivo partido ante el Herbalife Gran Canaria, Vives dijo que no ha vuelto a ver bien el partido para analizarlo, pero apuntó que les faltó la suerte que tuvieron un año antes en ese mismo cruce ante el Barcelona.

?Tengo en la cabeza muchas jugadas, muchos momentos y detalles. Hemos vivido muchos partidos como ese, de mucha tensión en La Fonteta. El año pasado, en el tercero contra el Barça, un triple de Renfroe hizo una corbata y seguimos adelante y este año no estuvimos en semifinales por poca cosa?, concluyó.