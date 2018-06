Primeras palabras de Txus Vidorreta tras dejar el Valencia Basket

Casi al mismo tiempo que Jaume Ponsarnau era presentado como nuevo entrenador del Valencia Basket por una temporada, Txus Vidorreta lo era en Tenerife por las tres próximas campañas. Aunque el preparador vasco quiso centrar toda la atención de la rueda de prensa en su nuevo equipo, fue inevitable también que acabara hablando sobre su pasado reciente en Valencia al asegurar que, pese a que las cosas no terminaran de salir como esperaba, no se arrepentía "de haber tomado esa decisión" el pasado verano.

"Creo que era lo que había que hacer. He tenido la gran fortuna de poder dirigir al Valencia Basket en la Euroliga y he ganado otro título. Llevo dos títulos en dos temporadas como el Tenerife y hemos acabado quintos después de una temporada devastadora en lo físico que nos ha exigido a todos un esfuerzo enorme", indicó el nuevo técnico del Iberostar, que matizó que "ese quinto puesto es sólo un puesto por detrás del presupuesto que tiene el Valencia Basket en la Liga Endesa".

Aún así destacó que no estaba "contento por haber sido quinto pues pienso que nuestro trabajo merecía al menos haber entrado en la semifinales, y me siento muy orgulloso del trabajo que hemos hecho. Y si en el baloncesto español no existiera esa percepción de que en el Valencia Basket hemos hecho un trabajo extraordinario el Canarias no me habría ofrecido volver"