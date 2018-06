Renovación importante en el Valencia Basket

Valencia Basket y el base Sam Van Rossom (1,88m, Gante, 03/06/1986, 32 años) han alcanzado un acuerdo para que el director de juego belga continúe ligado a la entidad taronja durante las próximas dos temporadas, hasta el 30 de junio de 2020. Van Rossom comenzará el próximo curso su sexta temporada como taronja y antes de la finalización de su contrato, se convertirá en uno de los dos extranjeros con más temporadas defendiendo nuestra camiseta. En la temporada que acabamos de terminar, Van Rossom ha participado en 53 partidos con unos promedios de 8,2 puntos con un 45,8% de acierto en triples, 2,4 rebotes, 3,6 asistencias y 9,6 de valoración.

El base internacional belga comenzará en septiembre su sexta temporada consecutiva en el Valencia Basket, un registro que le coloca como uno de los cuatro jugadores extranjeros con más campañas seguidas en la historia de la entidad. Por delante de Sam solo están Branson y Lishchuk, que defendieron la camiseta de nuestro club durante seis temporadas consecutivas, y Bojan Dubljevic, que la próxima temporada comenzará su séptima campaña en Valencia Basket. Cuando comience la segunda de las temporadas de este nuevo contrato, el base belga se convertirá en uno de los dos extranjeros con más temporadas en la historia del club, junto al pívot montenegrino.

Actualmente Van Rossom es el 12º jugador con más partidos jugados con la camiseta de Valencia Basket, con un total de 227 encuentros (135 de Liga Endesa, 85 de competiciones europeas, 6 de Copa del Rey y uno de Supercopa Endesa). En su trayectoria como jugador taronja, Sam Van Rossom acredita unos números de 8,2 puntos con un 41,6% de acierto en triples, 2,1 rebotes, 3,3 asistencias y 9,2 créditos de valoración.

Doble campeón con Valencia Basket

Desde que llegara a Valencia en la temporada 2013-14 procedente del CAI Zaragoza, Sam Van Rossom ha formado parte de dos de los seis títulos que adornan las vitrinas del equipo taronja. En su primer año en el Club, fue campeón de la EuroCup 2014 ganada a doble partido al Unics Kazan. Y pese a que no pudo participar en el Playoff de la Liga Endesa del año 2017 por una lesión de rodilla, levantó junto a Rafa Martínez el trofeo de la Liga Endesa el pasado mes de junio. Su vuelta al equipo la temporada pasada ocurrió justo después de que Valencia Basket levantara su título más reciente, la Supercopa Endesa 2017.

Van Rossom: "Valencia Basket es el Club de mi vida"

Tras estampar su firma en la ampliación de contrato, el base Sam Van Rossom señalaba que "después de todo lo que he pasado, con las lesiones y demás, el equipo ha vuelto a darme la confianza de ficharme para esta temporada primero. Y luego, en el momento en el que me han ofrecido la renovación, no lo he dudado. Para mí, este es el club de mi vida. Si me hubieran dicho esto de pequeño, cuando empezaba a jugar, o incluso de profesional, que iba a poder estar como extranjero durante tantos años. Es algo que te hace mucha ilusión. Valencia Basket para mí es mi segunda casa, siempre me he sentido muy bien aquí y estoy muy agradecido a todos por la confianza y por el apoyo que he recibido durante todos estos años".

La continuidad de Van Rossom supone mantener a otro de los jugadores del bloque de las últimas temporadas en una plantilla con bastantes componentes comprometidos para el curso 2018-19. Esa apuesta por una columna vertebral de jugadores es considerada por el base belga como "algo muy importante, que siempre facilita un poco las cosas. Nos conocemos ya un poco mejor, siempre tardas menos en coger los automatismos. Y creo que también está bien para el Club tener una cierta continuidad en la plantilla porque también la gente se puede identificar con estos jugadores".

Sobre la llegada de Jaume Ponsarnau al puesto de primer entrenador del equipo taronja, el base belga ha señalado que "Jaume ya tiene mucha experiencia, ha sido primer entrenador en ACB, ha ido muchos años con la selección. Yo ya he trabajado con él dos años y me ha gustado mucho como ayudante. Y creo que siempre ha tenido un rol bastante importante en los staffs técnicos. Ojalá podamos lograr buenos resultados con él como primer entrenador"