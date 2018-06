Guillem Vives regresará para su quinta temporada con Valencia Basket

El Valencia Basket ha hecho efectiva la cláusula de renovación del contrato de Guillem Vives (1,92m, Barcelona, 16/06/1993, 24 años), por lo que el base catalán pasa a tener un compromiso con el Club para una temporada más, hasta el 30 de junio de 2019. Vives comenzará el próximo curso su quinta temporada como taronja, siendo pieza importante del equipo campeón de la Liga Endesa 2017 y de la Supercopa Endesa 2017. Durante la temporada 2017-18, Guillem ha participado en 40 partidos con unos promedios de 4,4 puntos, 1,8 rebotes, 2,9 asistencias y 4,9 de valoración.

Un "veterano" al borde de cumplir los 25 años

El base internacional español comenzará en septiembre su quinta temporada consecutiva en el Valencia Basket, equipo al que llegó en el verano de 2014 procedente del Joventut de Badalona con la vitola de Mejor Jugador Joven de la Liga Endesa de la temporada anterior. En sus cuatro campañas como taronja, Guillem Vives ha sido doble campeón formando parte tanto de la plantilla que ganó la Liga Endesa de la temporada 2016-17 y del grupo campeón de la Supercopa Endesa 2017.

Pese a su juventud (este sábado 16 de junio cumplirá 25 años), Vives ya cuenta con una importante experiencia en la élite, con 180 partidos en la Liga Endesa y 71 en competiciones europeas. El director de juego catalán seguirá la próxima campaña escalando puestos en las clasificaciones históricas del Valencia Basket. Actualmente Vives es el 13º jugador con más partidos jugados con la camiseta de Valencia Basket, con un total de 222 encuentros (143 de Liga Endesa, 71 de competiciones europeas, 5 de Copa del Rey y tres de Supercopa Endesa). En su trayectoria completa como jugador taronja, Guillem Vives acredita unos números de 5,3 puntos, 1,5 rebotes, 2,9 asistencias y 6,4 créditos de valoración.

Consolidado internacional con España

En el verano de 2015, Guillem Vives se convirtió en el séptimo jugador que debutaba con la selección española estando comprometido con el Valencia Basket. Su trayectoria anterior le había llevado a colgarse un oro en el Europeo junior de 2011 y un bronce en el campeonato de Europa U20 de 2013. Vives entró finalmente en el equipo nacional que defendió a España en el Eurobasket 2015 y que acabaría proclamándose campeón. Vives repetiría experiencia junto a sus compañeros Fernando San Emeterio y Joan Sastre en el Eurobasket 2017, donde el equipo nacional español se colgó la medalla de bronce. Vives cuenta ya con 32 entorchados con la Selección y ha entrado en la pre-lista de 24 jugadores para los dos partidos de la fase de clasificación para la Copa del Mundo 2019, que se disputarán el día 28 de este mes y el 1 de julio, y en los que España se enfrentará a Eslovenia y Bielorrusia.

Vives: "Muy contento de seguir en el proyecto de Valencia Basket"



El base señalaba tras renovar su vinculación con el equipo taronja que "estoy contento de poder seguir en el proyecto de Valencia Basket, me hacía especial ilusión seguir aquí y muy contento de que me hayan dado esta segunda renovación".

Con la quinta temporada como taronja en el horizonte, Vives echa la vista atrás y rememora su llegada al Club: "Me acuerdo perfectamente del primer día, de cuando firmé, de cuando me enseñaron la Fonteta. El vestuario ha cambiado un poco, la Fonteta no era como ahora ni por fuera ni por dentro. Probablemente no me esperaba estar tanto tiempo pero es una cosa de la que me alegro mucho. He vivido momentos increíbles y estoy muy contento de seguir aquí y creo que todo el mundo sabe que soy muy feliz aquí"



De cara a la próxima campaña, Guillem Vives confiesa que "estoy especialmente motivado, creo que este año ha sido un año más irregular debido a las lesiones y tengo un buen verano para prepararme para la temporada que viene y estar perfecto, e intentar que la suerte vaya por mi lado. Respecto al equipo, estoy muy contento de seguir un año más con este grupo de jugadores porque creo que tenemos una química especial. Sobre la llegada de Jaume, creo que es un entrenador que nos entiende mucho y personalmente tenemos una relación muy buena y estoy contento de que le hayan dado la oportunidad".

El base taronja da su punto de vista de la campaña que acaba de terminar señalando que "mi visión de la temporada es que me hubiese gustado estar más con el equipo e intentar ayudarlo lo más posible. Te das cuenta de que la salud pasa al primer plano cuando estás lesionado y hay que valorar los momentos en los que estás sano y disfrutarlos. La temporada que viene espero estar mucho más en la pista, desde el banquillo se sufre un poco más cuando estás lesionado y no puedes ayudar al equipo. Creo que ante las dificultades hemos intentado ir avanzando, pero sí que de todos los años que he estado aquí, ha sido el único año que he acabado con un mal sabor de boca".