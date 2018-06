Valencia Basket: Un equipo que echa raíces

El Valencia Basket ha renovado esta semana a dos piezas clave de su engranaje en las últimas temporadas, los bases Sam Van Rossom y Guillem Vives. En breve hará lo propio con Rafa Martínez, salvo giro inesperado en la negociación, y confirmará de nuevo su apuesta por la continuidad y por fortalecer un bloque de jugadores que han llevado a la entidad taronja a grandes éxitos recientemente. Y es que estos tres acumularán entre ellos, una vez finalice la próxima campaña, 20 temporadas en La Fonteta, a las que hay que añadir las 11 que sumarán Fernando San Emeterio –4– y Bojan Dubljevic –7–.

El Valencia Basket está echando raíces. Algo que, en el baloncesto moderno, es sinónimo de éxito. Cada vez es más habitual ver que los equipos cambian hasta seis o siete jugadores cada verano, por lo que los entrenadores tienen más difícil crear un bloque y a los aficionados les cuesta identificarse con recién llegados que igual el próximo curso ya ni estarán aquí. Por eso, los equipos que consiguen mantener un grupo de jugadores durante varias temporadas consecutivas, suelen obtener mejores resultados que los demás.

El mejor ejemplo de ello puede ser el Real Madrid, que tiene jugadores como Felipe Reyes –14 temporadas– o Llull –12– que llevan toda la vida en la ´Casa Blanca´. Rudy Fernández –7–, Jaycee Carroll –7, Luka Doncic –4– y Gustavo Ayón –4– también llevan bastantes temporadas en el conjunto merengue, que ha sido indiscutiblemente el gran dominador del baloncesto español en la última década.

El Valencia Basket no le anda muy a la zaga a los blancos, ya que también cuenta en sus filas con un jugador con más de diez temporadas como taronja, así como otros tantos que llevan ya un buen periodo de tiempo en La Fonteta. Al frente de este grupo, como no podía ser de otra forma, está Rafa Martínez. El capitán lleva diez temporadas defendiendo los colores del Valencia Basket y, si no pasa nada y su recuperación de la lesión de rodilla va bien, cumplirá su undécima el curso que viene. El de Santpedor no solo es el jugador más veterano, sino también el verdadero exponente de lo que ha sido la filosofía del club en las últimas temporadas, predicando con el ejemplo con el eslogan de la Cultura del Esfuerzo.

Tras ´El Capi´ aparece el que será su sucesor como líder y referente taronja, Bojan Dubljevic. El montenegrino cumplirá su séptima temporada en La Fonteta y ya ha confesado en muchas ocasiones que le encantaría retirarse en València, por lo que todavía le queda mucho que ganar con la camiseta del Valencia Basket. El tercer jugador más veterano de la actual plantilla será Sam Van Rossom, que tras estar fuera del equipo el año pasado y ser repescado tras la lesión de Diot, se ha ganado continuar al menos dos temporadas más, pudiendo llegar a las 7 como taronja. Guillem Vives cumplirá su quinta temporada y Fernando San Emeterio su cuarta, cerrando un bloque al que se suman jugadores no tan veteranos, pero que son ya uno más de la familia taronja, como Joan Sastre, que afronta su tercera campaña.