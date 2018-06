El Valencia Basket apura el plazo para decidir si renueva o no a Pleiss

La cuenta atrás para determinar la continuidad o no de Tibor Pleiss en el Valencia Basket ha comenzado. El club tiene una opción para prorrogar unilateralmente su contrato por una temporada más que termina el próximo 30 de junio. Antes de esa fecha, el Valencia Basket debe tomar una decisión y, lo cierto, es que a día de hoy mantiene dudas más que razonables.

Y no por el rendimiento del jugador, que pese a estar mermado de condiciones durante la mayor parte de la campaña, ha demostrado mucho de lo que es capaz sobre la cancha. Más bien tiene que ver con su elevada ficha de cara a una temporada en la que, sin Euroliga de por medio, la entidad taronja está obligada a ajustar mucho más el presupuesto.

Algo que dificulta mucho su continuidad en el club pero que, por otra parte, no está totalmente descartado. Todo dependerá, en gran medida, de las operaciones que actualmente tiene abiertas el Valencia Basket en el mercado. Operaciones más económicas pero en ningún caso con peores jugadores. La clave son los centímetros. Y es que los 2,18 metros de Tibor Pleiss están muy cotizados en la máxima competición continental pues ahí el físico juega un papel determinante. Y eso se paga.

Sin ese escenario, por contra, la altura ya no ocupa un rol tan protagonista y el abanico se amplía. Más si cabe con un más ´rodado´ Tryggvi Hlinason de 2,15 metros en la recámara. «Pleiss estaría encantado de seguir en València, pero aún no sabemos nada. Si entra en los planes del club ejercerán la opción para que siga un año más y si no lo cortarán.

Pienso que aún están confeccionando la plantilla», confesó a SUPER Quique Villalobos, agente del pívot alemán.

En este sentido, y aunque todavía restan diez días para que concluya esa opción, este periódico ha podido confirmar que la intención del club es resolver el asunto antes del 30 de junio. Bien con algún fichaje interior que le permita desprenderse del germano, o por el contrario ejecutando la opción para, a partir de ahí, acometer alguna posible incorporación más.

Recordemos que Jaume Ponsarnau ya tiene a diez jugadores en plantilla –Vives, Diot, Van Rossom, Sergi García, Sastre, Abalde, Dubljevic, San Emeterio, Doornekamp y en breve Rafa Martínez–, además del fichaje de Matt Thomas salvo sorpresa NBA y ver lo que sucede con Pleiss. Y dentro de ese puzzle toca ver como encajan también Josep Puerto y, principalmente, Tryggvi Hlinason.

Como mínimo, eso sí, hay que fichar un ala-pívot muy físico por Will Thomas, cuya renovación es prácticamente imposible, y luego un pívot en el caso de que Pleiss abandone finalmente el equipo. Para este supuesto dos de las opciones más importantes que había sobre la mesa se demoraran más de lo esperado. Una es la de Mike Tobey, que quiere buscar hueco en la NBA participando en la Liga de Verano de Orlando y probablemente también en Las Vegas. Y luego la de James Augustine, casado con una valenciana, pero que ya ha sido tanteado también por el FC Barcelona.

En las últimas horas, por contra, Marko Todorovic se ha desvinculado del Khimki. El pívot montenegrino es un ´viejo´ objeto de deseo del Valencia Basket y Chechu Mulero, por lo que podría entrar de lleno en la ecuación. Además, aunque con función de ayudar más desde el puesto de ´4´, interesan Angelo Caloiaro y Jarred Jones.