Diot: "No había visto algo así en mi vida"

Antoine Diot, base del Valencia Basket, aseguró que en las últimas dos semanas han mejorado mucho sus sensaciones en la rodilla izquierda, de la que fue operado y que le ha impedido jugar desde el pasado mes de septiembre, y que espera estar al cien por cien al inicio de la temporada.

"Estoy bien. Me encuentro mucho mejor. Estuve en Alemania hace dos semanas, me pusieron unas inyecciones, me entrené la semana pasada, también esta y las sensaciones son bastantes buenas. No me siento como antes", explicó en rueda de prensa tras la presentación de los abonos del Valencia Basket.

"Estoy en buena forma, no noto la rodilla y si todo sigue así estaré al cien por cien. Nunca puedes tener la certeza pero soy optimista. Espero estar para empezar la pretemporada. Estoy haciendo sesiones de 45 minutos y creo que puedo estar preparado para la pretemporada como el resto. Me iré unos días a Francia a ver a la familia pero volverá a final de julio para empezar", añadió.

Diot señaló que en los últimos días ha hablado con los responsables del club valenciano y que le queda "un año más de contrato", y dijo que dará "lo mejor" de sí mismo, "lo máximo del primer segundo de la temporada al último".

"Es normal que haya miedo en el club a las lesiones después de una temporada como esta", apuntó tras ser preguntado por el hecho de que haya cuatro bases con contrato en la plantilla de cara la próxima campaña.

"No me da miedo la competencia. Si tengo que jugar 10 minutos lo haré, si hay que jugar 30 lo haré. Esto no es mío, sino del equipo, aunque está claro que soy competitivo, que quiero estar en la pista, que lo haré lo mejor que pueda y que luego el entrenador decidirá", destacó.

El base manifestó que ha sido "un año muy duro" para él y para el equipo: "Honestamente, es increíble lo que ha pasado. Nunca viví una temporada como esta con las lesiones, no había visto algo así en mi vida".

"Estoy muy ilusionado con la próxima campaña. Necesito encontrar el ritmo y volver a divertirme. Me encanta jugar para la gente de Valencia y daré lo máximo", concluyó.