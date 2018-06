Vezenkov, Diagne, McLean y Tillie, posibilidades para el Valencia Basket

El FC Barcelona Lassa anunció este viernes que Sasha Vezenkov, Moussa Diagne y Petteri Koponen no siguen ya que no se ejecutará la renovación para una próxima temporada. Con el fichaje cerrado de Matt Thomas la opción de Koponen en el Valencia Basket tiene poco sentido, pero no así en los casos del pívot Moussa Diagne y del ala-pívot Aleksandar Vezenkov –autor de 19 puntos con Bulgaria–.

De hecho, ambos apuntan a convertirse en el mercado en claras posibilidades a la hora de apuntalar la rotación interior taronja. Como también lo podrían ser Jamel McLean y Kim Tillie, con los que David Blatt no cuenta en el Olympiacos. El problema, con estos dos últimos, puede estar en sus pretensiones económicas.