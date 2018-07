Doble revés hacia el Mundial: Van Rossom y Hlinason, eliminados

Todavía falta más de un año para el Mundial 2019, pero su fase de clasificación entra en la recta final. Este 2 de julio se puso fin a la primera fase, con la disputa de los últimos partidos de los grupos E, F, G y H; y por tanto ya están configurados los cuatro grupos de la segunda fase. En ella no estarán ni la Bélgica de Sam Van Rossom, pese a ganar a Bosnia, ni la Islandia de Tryggvi Hlinason, que cayó ante Finlandia.

Este último era el partido de la jornada, pues el que ganara conseguía un billete para la segunda fase y el que perdiera hacía las maletas y se despedía del Mundial antes de tiempo. La Islandia de Hlinason, titular este lunes, tenía la oportunidad histórica de seguir en la lucha por acudir a su primera cita mundialista, pero ese sueño se esfumó en Helsinki tras caer por 91-77 frente a Finlandia. El pívot del Valencia Basket fue titular y firmó 6 puntos, 3 rebotes y 1 asistencia en 15 minutos, pero no pudo ayudar a frenar al ala-pívot de los Chicago Bulls, Lauri Markkanen, que fue el gran protagonista con 28 puntos.

El caso de Bélgica no era tan dramático, pues los de Sam Van Rossom estaban ya eliminados al contar todos sus partidos por derrotas hasta este lunes. Eso sí, querían darle una alegría a su afición para despedir esta fase de clasificación, y se la dieron en forma de victoria ante Bosnia-Herzegovina. Como no podía ser de otra manera, el base del Valencia Basket tuvo un enorme protagonismo en el triunfo, anotando 20 puntos, con 4 de 8 en triples, cogiendo 5 rebotes y repartiendo una asistencia en 33 minutos. Ahora, tras unos días de merecido descanso, Van Rossom podrá ya pensar únicamente en la pretemporada con el Valencia Basket, y el próximo curso no tendrá que ausentarse durante la temporada para disputar los partidos de la segunda fase de esta clasificación para el Mundial de China 2019.

Quién sí estará en esa segunda fase será España, que se ha clasificado con un pleno de victorias en los seis partidos de la primera ronda. El equipo de Sergio Scariolo ha quedado encuadrado en el grupo I, junto a Turquía, Letonia, Montenegro, Ucrania y Eslovenia. Un grupo en el que los españoles ya son líderes con dos victorias de diferencia, pues para esta segunda fase cuentan todos los partidos de la primera, y los que más triunfos han conseguido al margen de España han sido Turquía y Letonia, con cuatro.

De estos seis equipos que conforman cada grupo, los tres primeros se clasificarán para el Mundial de 2019, por lo que España tiene al alcance de su mano asegurar antes que nadie su billete para la próxima cita mundialista. El estreno de esta segunda fase, en septiembre.