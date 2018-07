Stop por Will Thomas

Will Thomas, durante una rueda de prensa.

Will Thomas, durante una rueda de prensa. I. Hernández

El Valencia Basket tiene la intención de reforzar su juego interior con un ´cuatro´ y un ´cuatro y medio´, es decir, un ala-pívot que pueda jugar también como pívot al ´cinco´. Tras el reciente fichaje de Mike Tobey y ya cubierta la vacante dejada por Tibor Pleiss en el plantilla, esa idea se está trabajando en el mercado. Una idea que viene marcada también por las salidas de Latavious Williams y Will Thomas.

En este último caso, sin embargo, los tiempos obligan a ser más precavidos. Y es que al estar incluido en el derecho de tanteo el jugador de Baltimore podría aceptar la oferta cualificada taronja en cualquier momento. Algo poco probable aunque todavía posible, al menos hasta este sábado que es cuando acaba el plazo.

De igual manera tiene hasta ese día para presentar en la ACB otra oferta de un club de la Liga Endesa. De hacerlo, el Valencia Basket dispondría de cinco días improrrogables para ejercitar el derecho de tanteo y quedarse con el estadounidense igualando dicha propuesta. Un escenario al que desde La Fonteta se quiere llegar sin condicionantes de ningún tipo.

Es por ello que, según apuntó ayer Efe, en el club se ha decidido hacer un paréntesis con las operaciones que hay en marcha en su juego interior para no hipotecarse el futuro en los próximos días. Al menos hasta que la situación con Will Thomas quede resuelta definitivamente este sábado. No obstante su continuidad en el Valencia Basket, como ya informó SUPER semanas atrás, sigue siendo más que complicada. Casi imposible.

Un hecho que quedó demostrado con el distanciamiento existente entre ambas partes durante la negociación. Pese a los intentos del club por renovar su contrato, la enorme diferencia respecto a sus pretensiones económicas resultó insalvable. No hubo ni siquiera acercamiento. Algo provocado, en gran medida, por los deseos del jugador de salir de la entidad taronja. Deseo que, sin una certeza absoluta, hace pensar que su futuro está lejos de España.

Aún así desde el Valencia Basket no se quiere arriesgar a cerrar alguna de las opciones que tiene abiertas para la ´pintura´ y que, posteriormente, aparezca la posibilidad de que Will Thomas renueve. Bien porque el ala-pívot escoja la opción de aceptar finalmente la oferta presentada por el club, o bien porque el Valencia Basket esté en disposición de igualar un nuevo contrato presentado en la ACB con cualquier otro equipo de la competición.

Es por ello que hasta este fin de semana no se esperan demasiadas novedades respecto al juego interior por La Fonteta. Al menos de manera oficial. Algo que sin embargo no impide que el club siga moviéndose en el mercado y subrayando en rojo posibles opciones. La última, como ya informó este periódico nada más confirmarse su salida del Olympiacos, la de Kim Tillie.



Tillie es una de las opciones más serias

El interior francés encaja perfectamente en el rol de ´cuatro y medio´ y sería el sustituto natural de Latavious Williams. El Valencia Basket, según publicó Encestando, ya ha preguntado por su ´caché´ y su predisposición a la hora de jugar la Eurocup tras su paso por Baskonia y Olympiacos. Al igual que lo ha hecho también por James Augustine, a la espera de que regularice su situación para no ocupar plaza de extracomunitario. Plazas que esta campaña ocuparán Mike Tobey y el recientemente fichado Matt Thomas.