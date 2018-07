Tillie se cae de la lista

El Valencia Basket continúa atento al mercado para reforzar su juego interior aún a pesar de que hasta el jueves no tendrá la certeza absoluta de que Will Thomas declinará la oferta cualificada presentada en el derecho de tanteo. Así lo establece la normativa de la ACB en su artículo 14.6 . En él se específica que «si el jugador que ha recibido la oferta cualificada del club no recibe ofertas de terceros dentro del plazo previsto en el artículo 14.3, el jugador podrá prorrogar el contrato con el club de origen»

Un contrato «al que se incorporarán las nuevas condiciones previstas en la oferta cualificada» y que «deberá suscribirse en el plazo de cinco días naturales y depositarse en ACB dentro del plazo de cinco días naturales posteriores». Es por ello que tocará esperar un poco para asistir a los movimientos definitivos en el mercado, aunque poco a poco ya se empiezan a concretar algunos perfiles.

En este sentido, y pese a que era uno de los nombres destacados en la lista de futuribles para ese puesto de 'cuatro y medio' que se quiere cubrir, SUPER ha podido confirmar que el fichaje de Kim Tillie está completamente descartado. Pese a que es uno de los jugadores más interesantes que ofrece el mercado y que 'gusta' en La Fonteta, hay un condicionante que no se puede pasar por alto. Y es que el ex del Olympiacos, de 30 años y 2,11 metros, tuvo el pasado curso muchos problemas con las lesiones.

Algo que, después de la experiencia de esta última campaña en el equipo taronja, supone un obstáculo insalvable a la hora de plantearse su contratación. Hay que tener en cuenta que el jugador francés sólo pudo disputar quince partidos la pasada campaña debido a todos estos problemas físicos –diez en la HEBA y otros cinco en la Euroliga–. Incluido un desprendimiento de tendón en el músculo aductor de una pierna a principio de temporada que le tuvo varios meses apartado de las pistas.