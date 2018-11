Cinco años de contrato para el joven talento Tomas Pavelka

Aunque el club no ha hecho oficial su fichaje al tratarse de un jugador que viene de momento para jugar en el equipo EBA, el agente Arturs Kalnitis ha confirmado el fichaje del joven Tomas Pavelka por el Valencia Basket, tal y como informó SUPER el pasado 3 de septiembre.



El jugador tiene aún 17 años y, al igual que el club hizo con Tryggvy Hlinason el año pasado, firmará un contrato de larga duración de cinco temporadas con vistas a que el jugador pueda acabar explotando al máximo nivel por sus grandes condiciones y sus 2,17 metros de altura.





