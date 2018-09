Van Rossom: "Las sensaciones del equipo son muy buenas"

El base de Valencia Basket Sam Van Rossom hace un repaso de lo que llevamos de pretemporada y señala que el equipo "ha empezado con buenas sensaciones, estamos trabajando bien. Vimos en el primer amistoso que nos encontramos bien en la pista. Ahora hay que seguir trabajando, seguir mejorando cosas"

El director de juego belga no duda en señalar que "tener once jugadores que ya estaban la pasada temporada facilita la faceta de conocernos el uno al otro. Tenemos una cierta continuidad, incluso con Jaume como entrenador, al que ya conocemos durante dos años. Y esto ayuda para conocernos mejor, todo el proceso de aprender las cosas nuevas va un poco más rápido".

A eso hay que sumarle que, según declara Sam, los tres fichajes se están adaptando rápido: "Los nuevos jugadores han entrado muy bien en el equipo, creo que nos aportarán muchas cosas, cada uno en su aspecto. Creo que son muy buenos jugadores, también muy buenas personas. A Matt y Louis les conocemos ahora un poco más de dos semanas y encajan muy bien en el grupo. Y esto también es importante"

A nivel individual, Van Rossom reconoce que "físicamente me encuentro muy bien, en verano descansando un poquito. Y luego trabajando en plan individual para intentar llegar aquí lo mejor posible. Me encuentro bien en todas las facetas. Con un verano sin competición me he ido de viaje, he podido desconectar un poco de todo y la verdad es que me ha venido bien"

La que comienza el día 28 en la pista del Unicaja será la sexta temporada de Sam Van Rossom en Valencia Basket. Una cifra que le iguala con dos extranjeros míticos de la historia de la entidad como Brad Branson y Serhiy Lishchuk. Y que solo le pone por detrás de un jugador con el que comparte vestuario como Bojan Dubljevic. Un compromiso con unos colores de un jugador nacido fuera de España cada vez menos habitual en el baloncesto moderno. Algo que Sam no podía ni imaginar cuando en 2013 llegó procedente de Zaragoza: "El día que llegué aquí no podía ni pensar que iba a seguir tantos años en el Club. Querer sí, pero tienes que llegar a este punto y estoy orgulloso de las cosas que hemos conseguido mientras he estado aquí. Y espero que podemos añadir algún trofeo más para el Club en los dos años que me quedan aquí"

Van Rossom reconoce que el vestuario tiene ganas de mejorar su última temporada: "Todos sabemos un poco lo que pasó el año pasado. Hemos tenido mucha mala suerte, muchas lesiones. Nunca pudimos ver la cara real del equipo del año pasado, porque nunca hemos estado todos y fue un año muy duro para todos. Así que tenemos muchas ganas de olvidar este año pasado y de hacer las cosas mejor esta temporada"

Preguntado sobre las diferencias de tener a Jaume Ponsarnau como primer entrenador tras dos temporada como ayudante, el base belga comenta que "ser primero o segundo siempre es un poco diferente. Muchas veces el segundo entrenador está un poco más cerca de los jugadores, pero yo creo que Jaume es un poco diferente en este aspecto. Es un entrenador que es muy humano, que habla mucho con sus jugadores y él también se preocupa de que nos sintamos bien en el ámbito personal. La cosa va bastante bien"

El segundo amistoso de la pretemporada ya se asoma en el horizonte, programado para el sábado 8 ante Movistar Estudiantes en Inca. Van Rossom deja claro que "tenemos muchas ganas de competir. Estamos entrenando bien pero un partido siempre es más divertido que un entrenamiento. Tenemos que aprovechar estos partidos para seguir mejorando las cosas que estamos entrenando o intentar hacer las cosas nuevas que estamos entrenando. Ahora mismo, los resultados no son lo más importante sino ver la evolución del equipo, como vamos mejorando cosas, como nos vamos encontrando mejor en la pista para estar lo más preparados posible para el inicio de la temporada".