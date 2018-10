Labeyrie: "Mi único objetivo es ganar, es lo más importante"

La sede de Pinturas Isaval en L'Eliana fue el escenario escogido por el Valencia Basket para presentar oficialmente a dos de sus fichajes, uno del primer equipo masculino y otro del femenino. Se trataba del ala-pívot francés Louis Labeyrie y de la base madrileña Marina Lizarazu. Un acto en el que estuvieron acompañados por el presidente del club, Vicente Solá, además de por Francisco Vallejo y Santiago Vallejo como representantes de la empresa anfitriona.



Estas son las declaraciones de Louis Labeyrie

El francés Louis Labeyrie, ala-pívot del Valencia Basket, explicó que lo primero que le ha pedido el técnico Jaume Ponsarnau es que aporte energía defensiva al equipo, una cualidad que es una de sus virtudes, según él mismo afirmó.

Valoración de esta nueva etapa

"Estoy muy contento de estar en Valencia y de unirme a este proyecto. No veo la hora de que esto empiece y poder ver el pabellón lleno"

La ACB vista desde Francia

"La ACB es una gran liga, desde Francia se ve como una de las dos mejores ligas de Europa, bastante mejor que la competición francesa y por eso a muchos jugadores allí les gustaría poder jugar en la Liga Endesa"

Apoyo de Antoine Diot

"Es un apoyo muy importante para mí, también antes de firmar por el Valencia Basket. Me dijo que sería una muy buena opción para mí y que esta era una ciudad preciosa. Es amigo mío y me está ayudando mucho en el día a día"

Adaptación al equipo

"Va muy bien, es todo maravilloso. Tanto el club como los jugadores me han acogido muy bien"

Cosas que aportar al equipo

"Haré lo que me pida el entrenador, no voy a exigir nada. Una de mis mayores virtudes es la energía en la pista y eso es lo mínimo que me marco"

Relación con Jaume Ponsarnau

"En todo este tiempo hemos hablado bastante, me ha pedido que es lo que quiere de mí, especialmente en defensa. Hablamos mucho, al ser un jugador nuevo trata de explicarme todo muy bien y yo intento aprender lo más rápido posible"

Objetivos en la temporada

"Mi único objetivo es ganar. A nivel personal quiero ganar, y con el equipo volver a ganar. Es lo más importante".



Vicente Solá, presidente del club, destacó su condición de internacional con Francia y el crecimiento que ha experimentado hasta convertirse en una de las estrellas de la liga francesa. "Es un jugador que está preparado para tener un efecto inmediato pese a que vivirá su primera temporada fuera del baloncesto francés", explicó.



Declaraciones de Marina Lizarazu

Marina Lizarazu, base del Valencia Basket, aseguró en su presentación que es un orgullo pertenecer a un club que apoya tanto al baloncesto femenino y jugar en una ciudad que en su opinión se ha convertido en una referencia de este deporte.

Valoración del proyecto

"Es un orgullo estar en Valencia, en este proyecto ilusionante en la máxima competición femenina y con ganas de darnos a conocer en la Liga Dia. Tenemos un grupo my trabajador y vamos a dar mucho que hablar. Valencia se está convirtiendo en una referencia para el baloncesto femenino, y ojalá más clubes sigan este ejemplo de apoyo al deporte femenino"

Objetivos en la temporada

"De momento estamos centradas en construir una identidad de juego, tenemos varias jugadoras nuevas que nos estamos empezando a conocer. Queremos competir contra cualquiera y estar lo más alto posible. No nos vamos a dar por vencidas antes de empezar pese al gran nivel de clubes como Perfumerías. Vamos en una buena línea, nuestra idea es ser muy agresivas tanto en ataque como en defensa".

Vicente Solá, presidente del club, destacó su "prometedora" trayectoria que incluye formación en los Estados Unidos y muchos éxitos con las categorías inferiores de la selección. "Pese a su juventud, conoce bien la nueva competición en la que debutamos y también tiene experiencia en la Euroliga. Además de su probada capacidad de sumar puntos tiene una gran capacidad para generar juego", explicó.

"Nos llena de orgullo que jugadoras como Marina vean que es el lugar idóneo para seguir su desarrollo", añadió.