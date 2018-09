Renovaciones con toque de ´grandeza´ en el Valencia Basket

El capitán Rafa Martínez y el ala-pívot Will Thomas, dos de los campeones de la Liga Endesa y de la Supercopa en 2017, celebraron este viernes sus respectivas renovaciones para la temporada 2018/19 con el Valencia Basket en un acto que tuvo lugar en el Palco VIP de La Fonteta y bajo del patrocinio de Bodegas El Villar. Un acto cargado de emotividad por la presencia, principalmente, del capitán en la que será su undécima temporada en el club.

"Estoy muy emocionado y muy contento de poder continuar aquí otro año más. Está es mi casa, estoy muy identificado aquí", arrancó su intervención el escolta de Santpedor, antes de "dar las gracias al club por la confianza en un momento complicado por mi lesión de rodilla. No era fácil. Estoy muy ilusionado ante estos nuevos retos, el primero recuperarme bien de la rodilla para volver a jugar. Algo que voy a conseguir gracias a la ayuda de todos".

"He tenido la suerte de vivir una época muy buena del club en cuanto a resultados, exigencia y con la suerte de cumplir sueños ganando títulos con el Valencia Basket. Tengo muchos recuerdos presentes y no me podría quedar con uno. A lo mejor me quedaría con el primer año, que fue muy complicado pero que conseguimos sacarlo adelante. A partir de ahí todo han sido cosas positivas", destacó Rafa Martínez, que todavía no tiene un plazo claro para volver a jugar. "En unos días tengo revisión y ya veremos. Espero entrar ya en el equipo en noviembre, aunque sea sólo para tirar, pero iremos viendo. El reto es recuperarme bien y volver a disfrutar con el equipo en la pista", explicó.

Los jugadores estuvieron acompañados en este acto por el presidente del club Vicente Solá, el consejero delegado Paco Raga, además del responsable de relaciones externas Víctor Luengo en representación del Valencia Basket. Tampoco faltó a la cita Félix López Estevan, presidente de Bodegas El Villar, como representante de la empresa patrocinadora. Solá, precisamente, dedicó unas palabras cargadas de sentimientos en los prolegómenos de esta presentación.

En ellas, además de poner en valor su importancia dentro y fuera de la pista como valor y referente del equipo, destacó que " es el único jugador que ha conquistado cuatro títulos con el club" y los numerosos récords que posee como taronja. Sin embargo, dijo, "lo que significas para nosotros no se puede medir sólo en cifras, hablamos de sentimientos". "Es un orgullo para el club que seas nuestro capitán, gracias por todo lo que nos has dado y todo lo que te queda por darnos", concluyó el de Llombai.

Apuros para Will Thomas

No estuvo ni mucho menos cómodo Will Thomas ene l acto de este viernes. Hombre de pocas palabras , al ala-pívot de Baltimore tan sólo le salió un "gracias por traerme de vuelta" hacia al club en lo que fue la valoración inicial de su renovación. El norteamericano confesó posteriormente que "quería seguir en el equipo" y que el hecho de tardar en llegar a un acuerdo fue "simplemente una cosa de un verano muy largo. Lo importante es que se llegó a un acuerdo tras una negociación muy dura".

En cuanto a su rol en el equipo bajo la dirección de Jaume Ponsarnau avanzó que "va a ser diferente. He hablado con el entrenador y será distinto a las últimas temporadas. Estoy contento con el rol que voy a tener en este Valencia Basket".