Joan Sastre y Sergi García ya trabajan con España

Desde la noche del domingo los jugadores del Valencia Basket Joan Sastre y Sergi García están en Guadalajara concentrados con el equipo nacional. Jugadores y técnicos llevan ya dos días juntos para preparar esta primera ´ventana FIBA´ de la segunda fase de clasificación para la Copa del Mundo 2019. Allí, concretamente en el Hotel AC Guadalajara, permanecerán concentrados hasta este jueves al mediodía. El reto será mantener el cero en el casillero de derrotas de la fase de clasificación en sus dos próximos compromisos.

En este sentido, Joan Sastre reconoció que se ha incorporado a la selección «con muchas ganas. El año pasado no pude ir a ninguna ventana y la verdad que es que voy con mucha ilusión y muchas ganas de cerrar la clasificación para la Copa del Mundo de este verano». Este lunes se completaron los dos primeros entrenamientos y, en principio, hasta el miércoles el equipo trabajará en jornadas con doble sesión en las instalaciones del Multiusos Aguas Vivas. El jueves, el conjunto dirigido por Sergio Scariolo realizará por la mañana su último entrenamiento en Guadalajara antes de volar, a primera hora de la tarde, rumbo a Kiev. El partido del viernes 14 contra Ucrania está fijado a las 18:00 horas.

Tras este primer partido, la selección española tiene previsto aterrizar en Madrid el sábado 15 por la noche para instalarse en el Hotel Meliá Castilla, sede habitual de sus concentraciones en la capital. Los últimos entrenamientos previos al partido contra Letonia el domingo serán en el Wizink Center, donde se jugará el lunes 17 a partir de las 19:00 horas. «Ha sido una primera jornada con ilusión, entusiasmo, frescura pero también espesura porque los jugadores están en un punto de la preparación en el que todavía no están brillantes. Algunos llevan tiempo sin tocar nuestros sistemas pero estoy satisfecho porque su deseo es de querer trabajar bien», dijo el seleccionador nacional



Joan Sastre llega muy motivado

Joan Sastre, escolta-alero del Valencia Basket, que se estrena en las Ventanas FIBA, aseguró que le hacía "especial ilusión", acudir a la selección española. "Me hacía especial ilusión venir aquí, ya que no pude venir a las anteriores ventanas, para ayudar al equipo a conseguir su objetivo, estoy muy contento de estar con mis compañeros y espero estar más veces", indicó el mallorquín. "Estoy aprendiendo los sistemas y la manera en que Sergio quiere jugar, y conociendo mejor a mis compañeros", declaró el jugador taronja.

El escolta observa que el nivel en esta seguna fase de las Ventanas FIBA ha ascendido notablemente."Los próximos serán dos partidos muy duros . Ucrania tiene muy buen equipo, con dos jugadores NBA, y en general los equipos se han reforzado con jugadores Euroliga y NBA". El jugador del Valencia Basket sabe que Scariolo espera de él "intensidad atrás" que ayude a sus compañeros y que sea "generoso en el ataque", que cree juego y que "busque la mejor opción de lanzamiento".

En este sentido, Joan Sastre no quiere oír hablar de "presión", aun sabiendo que dos victorias más llevarían a España al Mundial de China del próximo verano. "Hay que jugar alegres, disfrutando del baloncesto, la presión no es nada bueno para este deporte, hay que quitársela de encima, si no logramos el objetivo en esta ventana, quedan dos más para intentarlo", ha comentado.

En plena pretemporada, cuentan más las sensaciones que los resultados, y Sastre se está entrenando con normalidad e ilusión, tanto en su club como en la selección. "Tenemos buen equipo y confío en que lleguemos plenamente preparados al partido del viernes, ante Ucrania", ha concluido el balear. Joan Sastre formó parte de la Selección en el Eurobasket 2017, donde España llegó hasta las semifinales, en las que el combinado nacional cayó ante Eslovenia por 92 a 72. Joan Sastre se colgó la medalla de bronce al imponerse la Selección Española a Rusia en el partido por el tercer puesto.