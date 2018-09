Rafa Martínez: "Vamos a dar grandes tardes a La Fonteta"

Aún le quedan varias semanas para poder incorporarse al grupo, pero hace ya días que se le ve feliz por La Fonteta. Es la consecuencia directa a un buen trabajo de recuperación y, sobre todo, al hecho de haber evitado complicaciones extra durante el verano. «Tengo buenas sensaciones dese el inicio, la rodilla no se me ha hinchado en ningún momento y la evolución está siendo muy buena: Estoy muy contento y positivo», confesó Rafa Martínez en una extensa charla con SUPER. Tanto es así que en los entrenamientos le pueden las ganas y toca frenarle cuando se pone a tirar a canasta. «Nunca he estado tanto tiempo sin hacer nada y cuando lo ves todo desde fuera te aburres bastante, tienes bastante mono de jugar otra vez. Así voy cogiendo tacto. Sin saltar pero cuando puedo me pongo a tirar (risas)», confesó.

No lo hace por miedo a que se le olvide meter triples pues «eso es como montar en bicicleta», más bien porque está «con muchas ganas. «Pero he de tener paciencia y seguir los plazos establecidos por el doctor. Poco a poco iremos mejorando», matizó. Unos plazos que le colocan ya en la dinámica de grupo en el mes de noviembre. «Esos son los plazos establecidos pero siempre pueden haber cambios. La idea es comenzar a entrenar ahí con el equipo y dependiendo de como vaya entrenar más veces, subir o bajar cargas. Depende de este mes y medio que nos queda por delante que ya empezaremos a tratar la rodilla y hacer más cosas. Ahora hay que ver como responde la rodilla», explicó el capitán taronja.

En cuanto al plan de trabajo que seguirá, desveló que a lo largo de septiembre seguirá haciendo cosas «sin impacto, corriendo en la cinta gravitatoria, sobre todo musculación de rodilla para ver como responde. De momento lo está haciendo bien. Supongo que de aquí dos o tres semanas cambiaremos el planning y podré correr un poco por fuera. A partir de entonces empezaremos a sumar más cosas». A pesar de todo, la lesión no ha sido nada fácil de llevar para el de Santpedor pues «nunca me había encontrado en una situación así».

«Acabé la temporada un viernes y el martes me estaba operando. A partir de ahí fue el momento más duro. Tienes la rodilla inmovilizada, vas con muletas, es un verano atípico donde disfrutar no he disfrutado, pero todo ha servido. El momento más duro fue la rehabilitación en el primer mes y medio, pero eso ya está pasado. Estoy contento de como ha ido todo y pensando ya en el presente y el futuro para estar con el equipo», reconoció el escolta taronja. La lesión, por otra parte, también le está permitiendo ver las cosas desde otra perspectiva en estas primeras semanas de trabajo. «Es una situación muy diferente porque los inicios son muy motivantes para todo el mundo. Vienen nuevos jugadores y quieres ver como son, qué actitud tienen, disfrutar de ellos y del equipo...Y al trabajar a deshoras, a horas en las que no entrena el equipo, estás un poco al margen, un poco solo. Pero también se pueden aprender cosas desde fuera, puedes ayudar al compañero y dar tu punto de vista a los entrenadores si te lo piden», relató el capitán del Valencis Basket..

Algo que, según ha experimentando, no está siendo un gran obstáculo a la hora de desempeñar su labor como capitán e integrar a los nuevos jugadores. «No está siendo más complicado porque también estoy muchas horas en el pabellón y haces bromas e intentas integrar a la gente. Pero claro, donde te respetan más o donde pueden ver que tipo de jugador soy es dentro de la pista. Hay que ver al capitán dentro de la pista, y ahí a lo mejor si que cuesta más meterme en el grupo porque en pretemporada tampoco voy a viajar salvo ahora a Oviedo. Pero soy lo suficientemente veterano como para que me conozcan, y encima el grupo es casi el mismo del año pasado. Y los nuevos ya me van conociendo», aseguró.

Es por ello que resultaba obligado conocer su opinión sobre el equipo y el trabajo que se está haciendo, sobre todo ahora que lo está viendo todo desde la 'barrera'. «Lo veo muy bien, todo lo que estoy viendo me está gustando. Es un equipo con muchas opciones de juego, con muchos jugadores. Un equipo con mayúsculas, con jugadores a los que no les importa pasar el balón una vez más, dentro del estilo del club, filosofía de sacrificio, de esforzarse, de ser mejores. Todo lo que he visto la verdad es que pinta muy bien. Gente muy trabajadora, y gente joven que quiere llegar más lejos, con mucha ambición y eso es lo que buscamos. Esa mezcla de veteranía y juventud para crecer juntos», destacó Rafa Martínez, para el que de lo que se trata es de «ilusionar a la gente. Vamos a tener grandes tardes en La Fonteta. El equipo tiene el ADN que gusta al aficionado, de sacrificio, esfuerzo, ambición y ser mejores. Va a ser bonito».