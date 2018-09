Tremendo zasca de Txus Vidorreta al Valencia Basket

La salida de Txus Vidorreta del Valencia Basket dejó abierta una herida en el técnico vasco que parece no haber cicatrizado aún. Meses después de su adiós al club taronja, ha decidido hacer pública una contundente crítica al club en lo que a su estructura médica y física se refiere, con unas declaraciones a Radio Marca Tenerife que seguro no van a gustar mucho en el seno del Valencia Basket.

Así, sobre su etapa en Valencia, destaca que "hice un máster a todos los niveles en el Valencia. Fue un año muy duro, pero cada vez me siento mejor con el trabajo que hice ahí. Fue un buen año teniendo en cuenta la precariedad física que había. Asumí el reto y creo que lo superé con nota. No me esperaba encontrar tan poca calidad en el Valencia en aspectos tan importantes en el baloncesto moderno como recuperación, diagnóstico de lesiones o nutrición".

A ello añadió su punto de vista sobre las pretemporadas y la escasa presencia de jugadores por lesiones o partidos internacionales, lo que llevó al Baskonia de Pedro Martínez a suspender una semana la preparación. "Yo no quiero irme de pretemporada con 7/8 jugadores. Viví esa locura en el Valencia y se acabó pagando físicamente. No se puede poner a un jugador 35-37 minutos en pretemporada.

El club, sin embargo, sí decidió cambiar los servicios médicos el pasado verano y prescindir de Miguel Frasquet para fichar a Álvaro Sala y Nacho Muñoz.