Ponsarnau: "Me han sorprendido las críticas de Vidorreta"

Jaume Ponsarnau, el nuevo entrenador del Valencia Basket, ha pasado este viernes pos los micrófonos del programa Tribuna Deportiva de la 97.7. El técnico 'taronja' ha repasado el estado de la plantilla a poco más de una semana para el arranque de la competición oficial, aunque también ha querido mandar un recado al que fuera 'su jefe' la pasada temporada, Txus Vidorreta, a raíz de unas recientes declaraciones del técnico vasco criticando al 'staff' del Valencia Basket.

"Me ha sorprendido, porque hacía tiempo que Txus había empezado a trabajar con otro club. Seguro que muy bien, además. Me parece que no toca remover cosas de la temporada pasada, pero cada uno que actúe como quiera. Yo lo que quiero es mostrar mi satisfacción con la gente que tengo entre manos, con la gente que trabajo, que me parece de un nivel y una calidad máxima", ha respondido Ponsarnau cuando se le ha preguntado por estas declaraciones de Txus Vidorreta. "Hice un máster a todos los niveles en el Valencia. Fue un año muy duro, pero cada vez me siento mejor con el trabajo que hice ahí. Fue un buen año teniendo en cuenta la precariedad física que había. Asumí el reto y creo que lo superé con nota. No me esperaba encontrar tan poca calidad en el Valencia en aspectos tan importantes en el baloncesto moderno como recuperación, diagnóstico de lesiones o nutrición", dijo el ahora entrenador del Iberostar Tenerife.

Al margen de esta polémica, Ponsarnau se ha mostrado muy contento con la plantilla que tiene entre manos esta temporada. "Me encantan los jugadores que tengo. Me encanta cómo está trabajando el grupo, las virtudes que tenemos, me encanta cómo podemos afrontar nuestras no virtudes. Es una plantilla polivalente, que da muchos recursos no solo para encontrar debilidades del rival, sino también para defenderte de virtudes del rival. También es una plantilla que hace las cosas con convicción. Y lo primero pasa porque creen en sus posibilidades. Otro adjetivo es que son buena gente. Con muy buena mentalidad de trabajo, con implicación en el proyecto y en la idea que está promoviendo este club en los últimos años de la Cultura del Esfuerzo. Gente que humanamente encaja perfecto", confiesa Ponsarnau.

Por último, sobre los cambios en el estilo de juego que quiere implantar el nuevo entrenador 'taronja', apuesta por la polivalencia. "Somos un equipo dinámico. No solo que puede mover jugadores de posiciones, sino que estos jugadores pueden cambiar el juego por su dinamismo. Queremos ser un equipo dinámico, que lo entienda desde el momento en el que tenemos el balón, que quiera correr, jugar rápido si se puede, y si no que quiera seguir jugando, con movimiento, con circulación de balón de un lado a otro. Y en defensa, queremos ser un equipo que este dinamismo lo aproveche para ser un poco proactivo. Más de lo que hemos visto hasta ahora. Más agresivo, que toma decisiones agresivas, pero también listo. Un equipo inteligente que tome riesgos cuando los tenga que tomar", concluye Ponsarnau.