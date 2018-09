Calendario, fechas y todos los horarios del Valencia Basket esta temporada

La ACB y Movistar+ han dado a conocer esta tarde las fechas y los horarios del los partidos de la segunda vuelta de la Liga Endesa (desde la jornada 18 hasta la jornada 33), por lo que Valencia Basket ya conoce los horarios de todos sus partidos de la competición antes de llegar al playoffs e incluso de empezar la competición.



La Liga Endesa ha reorganizado junto a Movistar+ sus horarios para la temporada 2018-19, estableciendo cinco franjas de partidos cada fin de semana: los Sábados se jugará a las 18:15h y a las 20:30h, y los Domingos a las 12:30/13:00h, a las 17:00h y el Partidazo a las 19:15h.



Con las fechas y horarios de la fase regular de la Liga Endesa y de la primera fase de grupos de la 7DAYS EuroCup ya definidos, el calendario de Valencia Basket queda estructurado de la siguiente forma:



J Partido Fecha Hora

LE1 Unicaja- Valencia Basket Vie 28 sept. 21:30

EC1 Valencia Basket- ASVEL Villeurbanne Mar 2 oct. 20:45

LE2 Valencia Basket- Real Madrid Vie 5 oct. 20:45

LE3 UCAM Murcia- Valencia Basket Dom 7 oct. 17:00

EC2 Turk Telekom Ankara- Valencia Basket Mié 10 oct. 19:00

LE4 Monbus Obradoiro- Valencia Basket Dom 14 oct. 17:00

EC3 Valencia Basket- Partizan NIS Belgrade Mié 17 oct. 20:30

LE5 Valencia Basket- FC Barcelona Lassa Dom 21 oct. 19:15

EC4 Zenit St. Petersburg- Valencia Basket Mié 24 oct. 19:00

LE6 Valencia Basket- Montakit Fuenlabrada Dom 28 oct. 17:00

EC5 Valencia Basket – Dolomiti Energia Trento Mié 31 oct. 20:30

LE7 Kirolbet Baskonia- Valencia Basket Dom 4 nov. 19:15

EC6 ASVEL Villeurbanne- Valencia Basket Mar 6 nov. 20:30

LE8 Valencia Basket- Baxi Manresa Sáb 10 nov. 18:15

EC7 Valencia Basket- Turk Telekom Ankara Mié 14 nov. 20:45

LE9 Iberostar Tenerife- Valencia Basket Sáb 17 nov. 18:15

EC8 Partizan NIS Belgrade- Valencia Basket Mié 21 nov. 20:00

LE10 Valencia Basket- Delteco GBC Sáb 24 nov. 18:15

LE11 Valencia Basket- MoraBanc Andorra Sáb 8 dic.18:15

EC9 Valencia Basket- Zenit St. Petersburg Mar 11 dic. 20:30

LE12 San Pablo Burgos- Valencia Basket Sáb 15 dic. 18:15

EC10 Dolomiti Energia Trento- Valencia Basket Mar 18 dic. 20:30

LE13 Movistar Estudiantes- Valencia Basket Dom 23 dic. 12:30

LE14 Valencia Basket- Tecnyconta Zaragoza Sáb 29 dic. 20:30

LE15 Divina Seguros Joventut- Valencia Basket Dom 6 ene. 12:30

LE16 Valencia Basket- Herbalife Gran Canaria Dom 13 ene. 19:15

LE17 Cafés Candelas Breogán- Valencia Basket Dom 20 ene.

LE18 Valencia Basket- San Pablo Burgos Sáb 26 ene. 18:15

LE19 Baxi Manresa- Valencia Basket Dom 3 feb. 19:15

LE20 Valencia Basket- Monbus Obradoiro Sáb 9 feb. 18:15

LE21 Delteco GBC- Valencia Basket Dom 3 mar. 17:00

LE22 Valencia Basket- UCAM Murcia Sáb 9 mar. 18:15

LE23 Montakit Fuenlabrada- Valencia Basket Dom 17 mar. 19:15

LE24 Valencia Basket- Divina Seguros Joventut Dom 24 mar. 19:15

LE25 Herbalife Gran Canaria- Valencia Basket Sáb 30 mar. 18:15

LE26 MoraBanc Andorra- Valencia Basket Sáb 6 abr.18:15

LE27 Valencia Basket- Unicaja Dom 14 abr.19:15

LE28 Valencia Basket- Iberostar Tenerife Dom 20 abr.18:15

LE29 Tecnyconta Zaragoza- Valencia Basket Sáb 27 abr. 18:15

LE30 Valencia Basket- Cafés Candelas Breogán Dom 5 may. 19:15

LE31 Barça Lassa- Valencia Basket Vie 10 may. 21:30

LE32 Valencia Basket- Movistar Estudiantes Dom 12 may. 17:00

LE33 Real Madrid- Valencia Basket Dom 19 may. 19:15

LE34 Valencia Basket- KIROLBET Baskonia Dom 26 may.



*Los horarios de las jornadas 17 y 34 serán confirmados más adelante