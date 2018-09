Jaume Ponsarnau: "Este equipo quiere caña"

Jaume Ponsarnau, entrenador del Valencia Basket, compareció este jueves en rueda de prensa para analizar la actualidad del conjunto taronja a pocas horas de su estreno en la Liga Endesa. Un estreno que tendrá lugar este viernes en el Martín Carpena de Málaga, a las 21:30 horas, ante uno de los equipos llamados a pelear por los mismos objetivos que los de La Fonteta como es el Unicaja. Estas fueron las manifestaciones del preparador de Tàrrega al respecto:

Descartes

"San Emeterio está descartado porque necesita más tiempo con su lesión y lo mejor es esperar. Con Diot estamos muy esperanzados y al final hemos decidido que no viaje. Veremos la semana que viene una vez tenga ya el fisico y el ritmo necesario"

Dudas en el juego

"La sensación que tenemos, y estoy seguro de que al Unicaja le sucede lo mismo, es de dudas porque la pretemporada no ha tenido muchos partidos 'reales' con la tensión y exigencia de partidos competitivos. Hay alguna duda pero tenemos la confianza de lo que hemos hecho y las ganas que tenemos de jugar. La principal duda es la irregularidad en el puesto de base para coger una consistencia sólida en el juego"

Van Rossom

"La semana nos ha hecho coger más confianza en el puesto de base pues Van Rossom está cada vez mejor y Sergi García está mejorando cada día. Eso nos da confianza"

Rotaciones

"Jugar con tres bases es difícil, lo que ocurre es que ahí Sergi García puede ser óptimo para salir al menos unos minutos y hacer que pasen cosas diferentes. Es un valor que nos planteamos utilizar en un momento concreto. Luego el partido tiene sus circunstancias y si esto pasa habrá que buscar soluciones con todos nuestros recursos posibles. También va a viajar Jon Galarza (jugador del EBA)"

Cambios en el juego

"Queremos ser un equipo más agresivo que táctico por las características de nuestros jugadores y por su mentalidad. También por un tema cultural, Valencia es una ciudad que está en el Mediterráneo y aquí las cosas han de estar vivas, alegres y la intensidad y la agresividad van dentro de eso. Vamos a intentar ser agresivos en la defensa del pick&roll y también corriendo. Pero hay que encontrar un equilibrio siendo inteligentes y con la inspiración de cada uno"

Plantilla

"Falta Rafa Martínez, San Emeterio y Diot, y en el plan sólo teníamos la ausencia de Rafa. Con todo creemos que tenemos un muy buen equipo, con muchos recursos para afrontar todo lo que tenemos que afrontar. Tengo mucha confianza en los jugadores disponibles por su físico y su mentalidad. Tenemos muchas ganas de jugar en Málaga y de sacar el máximo que tengamos, y eso es un nivel muy alto"

Reto personal

"Me lo estoy pasando bomba, el entrenar con jugadores tan buenos y en un club donde todo esto se valora y se premia. También estoy responsabilizado porque aparte de pasarlo bien esto tiene que funcionar. La competición, por otra parte, no hará ver nuestras necesidades y replantear alguna cosa"

Nervios antes del debut

"Si no tuviera nervios no me dedicaría a esto. Por el esófago pasa algo que siempre me pasa antes de cada partido. Eso es lo que me ha llevado aquí porque cuando llevaba a los 'minis' en Tàrrega también me pasaba. Es la pasión con la que se vive esto"

Unicaja

"Ellos estarán con dudas sobre su nivel al igual que nosotros. La pretemporada ha sido muy atípica, con partidos no reales, pero seguro que querrán jugar un buen baloncesto, con ritmo y velocidad. Tienen mayor equilibrio con un base anotador como Brian Roberts, luego Jaime Fernández va a ser muy importante en este Unicaja, y también tienen un 'cuatro' my tirador como Wiltjer. Además está Lessort, un jugador muy físico, con muchas condiciones pese a no tener una gran envergadura. Es un equipo muy completo que aspira a todo"

Expectativas

"La más importante que se ha cumplido por ahora es que el equipo es muy trabajador y está comprometido. Eso nos permite hacer una propuesta exigente porque los jugadores están dispuestos a hacerlo. Una realidad que no una excusa es la salud de nuestros jugadores, pero lo que tenemos entre manos nos encanta y estamos muy ilusionados. Este equipo quiere caña, quiere tralla y tiene muy buena mentalidad. Estoy convencido de que esto a La Fonteta le va a encantar"

Espíritu colectivo

"Veo a la plantilla implicadísima, cualquier cosa que les planteas van. Siempre intentan dar el cien por cien, y eso es un gran valor para un camino que empieza ahora y que va a ser exitoso salvo si hubiera infortunios. Exitoso es sacar el máximo de cada uno y que la gente se sienta orgullosa de nosotros. Creo que todo eso va a confluir"