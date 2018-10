Ponsarnau: "Confío en que el equipo va a estar bien"

El entrenador del Valencia Basket, Jaume Ponsarnau, compareció este lunes ante los medios de comunicación en la previa del debut de su equipo en la Eurocup ante el LDLV Asvel Villeurbanne este martes a las 20:45 horas en La Fonteta. Un rival que marcha líder de la liga francesa después de tres partidos tras haber vencido al Mónaco, Antibes y Gravelines. Estas fueron las impresiones del técnico manresano sobre la actualidad del equipo y este próximo encuentro.



Estas son sus declaraciones

Lesiones y derrota en Málaga. Inicio de temporada complicado.

"Aquí hay unos cuantos parámetros. Primero, el tema de las lesiones son cosas que pasan y evidentemente es una explicación de muchas cosas pero no tienen que ser más que esto. Los que somos tenemos que afrontarlo siempre con la mentalidad de ir al cien por cien, máximo esfuerzo y nunca con excusas. Segundo, salimos el otro día con malas sensaciones de que claramente Unicaja había sido mejor, había sido mas intenso y duro. Con eso no quiero decir que nosotros no fuéramos intensos o duros, sino que en el contraste nos ganaron. Fue un factor importante del partido. Ellos encontraron más inspiración, desequilibrios y en esos desequilibrios no estuvimos hábiles para defenderlos. Fue una gran lección y vamos a intentar aprovecharla para ser mejores, sin excusas, con máxima responsabilidad de hacer las cosas mejor y ese es nuestro compromiso.



¿Qué cosas han de cambiar y, además, con un jugador menos como Tobey?

"Lo primero es que volvemos a jugar contra otro equipo que su propuesta es muy física, intensa y muy agresiva. Encima, con mucha calidad. Nuestra propuesta tiene que ser ponernos al nivel, no puede ser que otro equipo nos gane en esta propuesta. No es que no estuviésemos agresivos o duros en Málaga. Pero tenemos que estarlo más duros que nuestros rivales. Ese es nuestro compromiso y vamos a intentar mejorar en eso. Sí que hay una cosa que pasó en Málaga y contra el Joventut es que empezamos con mucho acierto del rival e inspiración. En algunos tiros se podía hacer alguna cosa más pero poco más. Hay que entender que esto es parte del juego que entres en el partido contra un equipo que encuentra a jugadores muy inspirados. Tenemos que vivir con esto y no esperar a reaccionar tanto. Sin ninguna duda en el tema mental es uno de los objetivos que tenemos"

Problema en el puesto de base

"Tienen muy buenos bases, muy físicos y potentes. Al principio hay un valor que afrontamos el partido con Van Rossom y Vives mejor. Físicamente estoy convencido de que podemos dar una mejor respuesta que en Málaga. Espero que en todas las posiciones seamos más consistentes a la hora de defender y sobre todo en el pick and roll"

Propuesta al 'cinco' sin Mike Tobey

"Cuando construimos el equipo teníamos muchas ganas de seguir contando con Will Thomas. Es un combo. Puede jugar al cuatro, al cinco. Los últimos años ha jugado de cuatro pero en su carrera ha jugado al cinco. Es difícil encontrar un jugador que pueda jugar bien en dos posiciones. Sobre todo que pueda asumir la carga táctica y las diferencias que lleva jugar de cuatro o de cinco. Como en nuestro equipo tenía que ser diferencial porque Dubi es un jugador que tenía que marcar mucho la filosofía, también queríamos que lo fuese. El otro cinco que queríamos tener tenía que ser muy bueno en esto y Will lo es. Máxima confianza. Saber también que en momentos puntuales el recurso es Labeyrie jugando al cinco. Por lo que Aaron va a jugar más en la posición de cuatro. Hicimos un equipo polivalente, no solo para ser incomodos para nuestros rivales, sino para tener soluciones delante de adversidades"

Cambio de 'chip'

"La mentalidad es buena, el trabajo ha sido bueno, la conciencia es también de las cosas que se tenían que mejorar. Como la responsabilidad es alta, el nivel de compromiso es alto. Lo que pasa es que a veces cuando el equipo es más fuerte, con más músculo, tiene más velocidad, que esto sea un poco más combatir contra esto y hacer evidente que nosotros hemos querido mejorar en esto. Confío en que el equipo va a estar bien"

Intensidad y agresividad

"La mentalidad es importante pero no porque no haya habido un compromiso bueno, que es buenísimo. Está en que tenemos que saber ser listos en cuándo es útil poner más intensidad. El otro día nos pitaron bastantes más faltas que a Unicaja, más tiros libres y lo que ello supone cuando ellos nos hicieron más faltas. Tenemos que ser listos para adaptarnos al partido. Entender que en el pick and roll, que tenemos alguna duda conceptual, mejorar para que parezca que llegamos a los tiros. Es un problema conceptual de un equipo que solo ha jugado un partido oficial"